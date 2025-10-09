Arrancan los playoffs de Rainbow Six Siege rumbo al Major de Múnich 2025

La acción de Rainbow Six Siege entra en su etapa más decisiva con el inicio de los playoffs de la North America League (NAL) y la South America League (SAL), donde los mejores equipos del continente se enfrentarán por las ocho plazas disponibles para el BLAST R6 Major de Múnich, que se llevará a cabo en noviembre en Alemania.

En la NAL, las eliminatorias comienzan este 8 de octubre, con duelos intensos desde los cuartos de final: Spacestation Gaming enfrentará a Wildcard Gaming, mientras que Shopify Rebellion se medirá contra DarkZero. Los ganadores avanzarán a semifinales para chocar con M80 y Oxygen Esports, que llegan como los mejores clasificados de la fase regular.

Por su parte, la SAL dará inicio el 11 de octubre con enfrentamientos de alto calibre: W7M Esports se medirá ante LOS, y FaZe Clan enfrentará a Team Liquid. Los vencedores se unirán en semifinales a FURIA y Ninjas in Pyjamas (NiP), los grandes favoritos de la región.

NiP llega en un momento histórico tras cerrar la fase de grupos con seis victorias consecutivas, su mejor desempeño desde el Six Invitational 2021. FURIA, actual campeón de la primera etapa, buscará repetir el título regional para llegar al Major con máxima confianza.

En tanto, W7M, vigente campeón del Major de Montreal 2024, mantiene su racha de consistencia con presencia en seis de las últimas siete ediciones del torneo internacional, acumulando tres títulos. FaZe Clan confía en su experiencia para imponerse en el nuevo formato mejor de tres.

Team Liquid, con una alineación renovada, llega en ascenso tras una sólida victoria sobre FURIA; mientras que LOS, proveniente del Challenger Series, aspira a clasificarse a su segundo Major.

Con el nivel en su punto más alto, tanto Norteamérica como Sudamérica prometen una recta final llena de estrategia, precisión y emoción en el camino hacia Múnich.

