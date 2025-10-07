Sonic consigue alianza de lujo con los Juegos Olímpicos

El erizo más rápido del mundo vuelve a la escena global, pero esta vez lo hace corriendo junto a los anillos olímpicos. SEGA CORPORATION y el Comité Olímpico Internacional (COI) anunciaron una nueva colaboración multianual que unirá el legado de Sonic the Hedgehog con los valores universales del Movimiento Olímpico.

Bajo el nombre de “Five Rings”, la iniciativa busca celebrar los ideales de velocidad, excelencia, respeto y unidad global que comparten ambas marcas. El primer adelanto oficial ya está disponible, mostrando un arte en el que los icónicos anillos olímpicos se fusionan con el estilo supersónico de Sonic, símbolo de energía, amistad y competitividad.

Esta colaboración no se limitará al ámbito visual. SEGA y el COI confirmaron que ya trabajan en una colección internacional de productos y experiencias oficiales, prevista para lanzarse en 2026, que incluirá desde artículos de colección hasta posibles proyectos interactivos inspirados en el universo de Sonic y los Juegos Olímpicos.

“En SEGA nos comprometemos a fomentar comunidades respetuosas e inclusivas en todo el mundo”, declaró Shuji Utsumi, presidente y director de operaciones de SEGA CORPORATION. “La colaboración con el Comité Olímpico Internacional nos permite resaltar esos valores, especialmente con el programa Five Rings, y celebrar el espíritu innovador y diverso que promueven ambas marcas.”

Por su parte, Elisabeth Allaman, directora general adjunta de COI TMS, destacó el potencial cultural de la alianza:

“Combinar los anillos Olímpicos con el querido personaje de Sonic abre nuevas oportunidades para que los aficionados de todas las edades experimenten el espíritu del deporte y del juego de maneras únicas y memorables.”

Con esta alianza, SEGA y el COI también planean licenciar los diseños de Five Rings a marcas afines, promoviendo colaboraciones que unan el entretenimiento digital con el deporte competitivo.

Así, Sonic the Hedgehog no solo continúa siendo un ícono del videojuego, sino también un nuevo embajador del espíritu olímpico: rápido, inclusivo y global.

