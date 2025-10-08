Alexa Bliss y Undertaker invaden Call of Duty: Mobile en la Temporada 9 “Midnight Rumble”

Call of Duty: Mobile se prepara para su noche más intensa con el lanzamiento de la Temporada 9 — “Midnight Rumble”, inició este 1 de octubre a las 7:00 p.m. (hora CDMX). Esta nueva actualización no solo marca el inicio de la temporada de Halloween, sino también una de las colaboraciones más esperadas del año: la WWE llega al universo de Call of Duty con la participación estelar de Alexa Bliss y The Undertaker.

Los jugadores podrán convertirse en auténticas superestrellas del ring con un modo multijugador por tiempo limitado, donde todos comienzan el combate con guantes de boxeo. Al acumular rachas, los operadores se transforman en luchadores de la WWE con habilidades mejoradas y movimientos finales especiales.

El Pase de Batalla “Midnight Rumble” introduce la clásica metralleta Sten SMG, la torreta Sentry Gun - Steadygun, recompensas inspiradas en Halloween y skins de operadores como Ajax - Insanely Jacked y Seraph - Witch’s Holiday.

La temporada también da inicio a un viaje temático de tres fases rumbo al sexto aniversario de Call of Duty: Mobile, que culminará en la Temporada 11.

Entre las novedades más destacadas de Midnight Rumble se encuentran los modos de Haunted Hacienda, donde la mansión es invadida por espectros bajo la luna llena; Isolated Nocturno, con partidas de Battle Royale de noche; y el regreso de clásicos como Attack of the Undead y Hordepoint.

Los fans también podrán participar en el Evento WWE, completando desafíos para obtener recompensas exclusivas como el CR-56 AMAX — Furious Finisher y la skin Minotaur — Fractured Fiend.

Además, llegarán sorteos especiales como el WWE Draw, con armas legendarias y los aspectos oficiales de Alexa Bliss y Undertaker, y el Deepstar Wraith Mythic Draw, que estrena la nueva arma mítica Type 25 - Deepstar Piercer.

Con luchadores, zombies y acción sobrenatural, Call of Duty: Mobile Temporada 9 promete ser el evento más explosivo y espeluznante del año.