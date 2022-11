Así le fue a los mexicanos en el primer día del WWTC at Mayakoba 2022

Sebastián Vázquez fue el mejor golfista azteca en la primera ronda del WWTC Mayakoba 2022 en el “Camaleón” de la Riviera Maya.

Terminó la primera ronda del WWTC Mayakoba 2022 y los cuatro mexicanos tuvieron un día con algunos altibajos que los mantuvieron arriba de la posición 60 a lo largo de este jueves en el campo de golf “el Camaleón”. El mejor mexicano posicionado para este viernes es, Sebastián Vázquez en el lugar 64 con una marca de dos golpes bajo par.

Coach de Gaby López, en exclusiva sobre el AIG Women’s Open

Te puede interesar: Tenemos que dejar en alto el nombre de México: Sebastián Vázquez

“Contento, fue una ronda muy luchada, no le pegué bien, el driver más derecho que al putt, tristemente se me rompió mi cabeza del driver el domingo y he tratado de conseguir una. He probado varias, sentía que tenía una y no funcionó muy bien, perdí seis tiros en la salida, tuve una actitud muy buena, no le ponía mucha atención al error, me enfocaba y si no consigo un driver, saldré con una madera 3, será dar algo de ventaja pero estoy pegando bien, mientras la ponga en juego no me importa sacrificar 15-20 yardas”, comentó en entrevista para Azteca Deportes tras su primer día de actividad.

Camarón Rodríguez hace su balance

Por otro lado al de más experiencia, José Jesús Rodríguez ‘Camarón’ no tuvo su mejor día y terminó en el lugar 90, con un cierre complicado pero ganas de remontar este viernes y alcanzar para pasar el corte.

“No fue un día bueno, los fierros no bandereamos y eso fue clave, vamos a mejorar para mañana, ahorita estuvo tranquilo, al final si estuvimos corriendo para terminar, vamos a estar tranquilos, tratar de concentrarme más, al final corriendo, no es excusa, pero trataremos de hacerlo bien”, puntualizó el “Camarón”.

Por último, Isidro Benítez concluyó la primera ronda en el número 76 con tarjeta de menos un golpe y su compatriota, Armando Favela cerró con dos berdies, la misma posición 76 con -1.