Así marcha la tabla de goleo de la Liga MX tras la jornada 2 del Torneo Apertura 2026

Apenas van dos jornadas del Torneo Apertura 2026 y ya tenemos a varios candidatos para llevarse el Campeonato de Goleo. De momento, Salomón Rondón lidera la tabla de romperredes con sus tres tantos, producto del doblete ante los Pumas de la UNAM y el gol que consiguió en la derrota frente a Gallos Blancos de Querétaro. Por otro lado, Lucas Ocampos dio un paso al frente en Rayados de Monterrey tras la salida de Sergio Canales y ya tiene dos goles en el certamen.

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Sin Joao Pedro por lesión, Paulinho con molestias físicas y un Armando González recién desempacado de la Copa Mundial de la FIFA 2026, varios futbolistas aprovecharon las primeras dos fechas del torneo para poner su nombre de momento en la lista de goleadores. Rafael Llorente ya tiene dos tantos en el cuadro del Atlético San Luis, mientras que, dos jovenes mexicanos como Jeremy Márquez y Eugenio Pizzuto sin ser delanteros tienen el mismo número de goles.

Tabla de goleo tras la jornada 2 del Apertura 2026

Salomón Rondón (Pachuca) – 3 goles

Lucas Ocampos (Monterrey) – 2 goles

Rafael Llorente (Atlético de San Luis) – 2 goles

Eugenio Pizzuto (Atlante) – 2 goles

Mourad El Ghezouani / Daoudi (Tijuana) – 2 goles

Jeremy Márquez (Cruz Azul) – 2 goles

Doble Viernes Botanero en la jornada 3 del Apertura 2026

Viernes 31 de julio

Puebla vs Chivas (Guadalajara) — 19:00 — Estadio Cuauhtémoc

Atlético San Luis vs Xolos (Tijuana) — 21:00 — Estadio Libertad Financiera

FC Juárez (Bravos) vs Pumas — 21:00 — Estadio Olímpico Benito Juárez

Sábado 1 de agosto

Querétaro (Gallos Blancos) vs Tigres — 17:00 — Estadio Corregidora

Atlas vs Rayados (Monterrey) — 19:00 — Estadio Jalisco

León vs Pachuca — 19:00 — Estadio León (Nou Camp)

Cruz Azul vs Atlante — 21:00 — Estadio Banorte

Domingo 2 de agosto

América vs Santos Laguna — 17:00 — Estadio Banorte

Toluca vs Necaxa — 19:00 — Estadio Nemesio Díez

Finalmente, veremos en un duelo que promete emociones entre La Máquina Celeste de la Cruz Azul y el Potro de Hierro del Atlante a dos de los goleadores frente a frente en busca de su tercer tanto; Pizzuto vs Márquez. Cabe destacar que, ambos han sido pieza fundamental en sus respesctivos clubes y el canterano del Atlas viene de conseguir en California el Campeón de Campeones.

