Hormiga González apaga su futuro en Europa y comienza a preocupar en Chivas

Armando “Hormiga” González regresó al once inicial de Chivas tras su participación con México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El delantero fue titular en el triunfo por la mínima contra FC Juárez, pero tuvo una actuación discreta quedando en deuda una vez más con la afición. A pesar de haber sido el máximo goleador del Guadalajara en el último año, hoy atraviesa un momento realmente difícil.

La Hormiga está “peleado” con el gol, ya que arrastra una sequía que va más allá de su participación con la Selección Mexicana en la justa veraniega. Todo parecía indicar que el joven canterano daría el salto hacia Europa en este mercado de verano, sin embargo, su baja producción de goles en el último tiempo estaría apagando la posibilidad de viajar hacia el Viejo Continente.

La sequía de goles de la Hormiga González

El problema de goles lo arrastra desde el pasado 5 de abril, cuando firmó un doblete contra Pumas en el Clausura 2026. Desde ese entonces, el atacante rojiblanco acumula seis partidos consecutivos de Liga BBVA MX sin poder marcar, una sequía que comienza a incomodar a los aficionados de Chivas y que preocupa seriamente a Gabriel Milito, entrenador del Guadalajara.

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En la Jornada 2 ante los Bravos de Juárez, la Hormiga tuvo una serie de oportunidades claras para acabar con la mala racha, pero su falta de definición le costó el grito de gol. En los últimos partidos, González perdió peligro ofensivo a pesar de que el entrenador argentino decidió mantenerlo dentro del terreno de juego durante los 90 minutos en el último partido.

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A estas alturas, Armando González ya acumula 456 minutos sin marcar en el futbol mexicano. Teniendo en cuenta que el gol es la principal fuente de confianza para cualquier delantero, la realidad es que la Hormiga no está atravesando un gran momento desde lo futbolístico. Incluso este rendimiento podría costarle su futuro inmediato, donde muchos creían que daría el salto al futbol europeo.

|Crédito: @Chivas / X

Chivas ya le puso precio a la Hormiga González

A pesar de no estar en su mejor nivel, la directiva del Rebaño sabe del potencial que tiene su delantero, por lo que no lo dejará ir por poco dinero. Según los reportes más recientes, la cúpula de Chivas habría tasado a la Hormiga González en 15 millones de euros, cantidad de dinero que cualquier equipo debe contemplar a la hora de iniciar negociaciones por el delantero de 23 años.

Sin embargo, la misma información señala que su precio se dispararía aún más en caso de que exista interés desde un equipo de Arabia Saudita. En este caso, Chivas contemplaría una oferta cercana a los 18 millones de euros por la totalidad de su ficha. En caso de ser vendido por este monto, se convertiría en la venta más cara de la historia de la Liga BBVA MX.