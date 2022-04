Las fechas destacadas y el calendario del Mundial Qatar 2022

Las 32 selecciones nacionales que estarán presentes en Qatar 2022 ya conocen su destino, pues los 8 grupos del Mundial quedaron conformados y con ello habrá cruces muy importantes y destacados.

Tras conformarse los grupos de Qatar 2022, ahora lo siguiente en la lista es apartar las siguientes fechas, pues así será el calendario de la Copa del Mundo, donde tendremos grandes juegos pero sobre todo un posible nuevo campeón del mundo, a menos que Francia diga lo contrario.

Los estadios del Mundial previo a Qatar 2022

Calendario de Qatar 2022

La inauguración del Mundial se dará el próximo 21 de noviembre entre Qatar y la Selección de Ecuador partido que dará inicio en punto de las 13:00 hrs del tiempo local y a las 4:00 hrs en la hora de México.

La ronda de eliminación directa tendrá inicio desde el 3 de diciembre, pues en este día darán inicio los Octavos de Final, donde se jugarán dos partidos al día y culminarán el 6 del mismo mes.

Los Cuartos de Final tendrán lugar a partir del 9 de diciembre, donde también habrá dos juegos por día y culminan el 10.

Las Semifinales se jugarán a partir del 13 de diciembre y aquí sólo habrá un duelo por día, culminando esta ronda el 14.

El partido por el tercer lugar tendrá lugar el 17 de diciembre y la Gran Final de Qatar 2022 se jugará el 18.

Los partidos que no te puedes perder en Qatar 2022

Partido inaugural: Qatar vs Ecuador - 21 de noviembre a las 4:00 hrs (tiempo del centro de México)

Grupo C: Argentina vs Polonia

Grupo B: Inglaterra vs Estados Unidos

Grupo E: España vs Alemania

Grupo F: Bélgica vs Canadá

Grupo H: Portugal vs Uruguay, Portugal vs Corea del Sur, Uruguay vs Corea del Sur

Los partidos de México en Qatar 2022

La Selecicón Mexicana ya conoce su destino y tendrá encuentros complicados; así queda su calendario:

22 de noviembre vs Polonia

26 de noviembre vs Argentina

30 de noviembre vs Arabia Saudita