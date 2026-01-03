Así será la pelea por ser el 9 de Chivas en el Clausura 2026

Chivas dejó sensaciones positivas en su primer partido de pretemporada tras golear 4-0 al Irapuato, un resultado que fue más allá del marcador y comenzó a marcar tendencias internas rumbo al Clausura 2026. El duelo sirvió como primer termómetro para Gabriel Milito, quien empieza a tomar nota de rendimientos y jerarquías dentro del plantel rojiblanco.

Inter Miami vende césped histórico donde jugó Messi | ¡Piezas de colección!

De acuerdo con información del periodista Omar Villarreal, el encuentro ayudó a establecer un nuevo orden en la competencia por el centrodelantero. Armando González se mantiene como la principal referencia ofensiva, seguido muy de cerca por Ángel Sepúlveda, mientras que Ricardo Marín y el joven Sergio Aguayo completan la baraja de opciones para el cuerpo técnico.

Ángel Sepúlveda va por todo y la titularidad en Chivas en el Clausura 2026

El desempeño de Ángel Sepúlveda fue uno de los puntos más destacados del amistoso que sirvió de antesala del Clausura 2026 . El 'Cuate' firmó un doblete de asistencias que dejó una grata impresión en el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito, especialmente por su capacidad para asociarse y participar activamente en la generación de juego ofensivo.

Este aporte podría convertirse en un factor determinante para el arranque del torneo, ya que su estilo obliga a Armando González a sostener un nivel muy alto si quiere conservar la titularidad. La competencia directa parece abierta y cada minuto en cancha será clave para definir al atacante principal del Rebaño.

Clausura 2026: ¿Qué sucee con Marín y Aguayo en Chivas?

Ricardo Marín, quien regresó a Guadalajara tras un par de buenas campañas con el Puebla, ocupa actualmente el tercer escalón en la jerarquía. Aunque logró aportar con una asistencia ante Irapuato, dejó dudas en la definición al fallar un par de opciones claras de gol, un aspecto que podría pesar en la toma de decisiones del cuerpo técnico.

En contraste, el canterano Sergio Aguayo aprovechó su oportunidad al marcar el cuarto tanto del encuentro, arrancando la pretemporada con el pie derecho. Su gol confirma que los tres delanteros que tuvieron minutos influyeron directamente en el marcador, aumentando la presión en la zona ofensiva y enriqueciendo el debate interno en Chivas.

Cabe señalar que Armando González no viajó a Irapuato debido a que continúa recuperándose de una lesión muscular, al igual que Rubén González y José Castillo. Se espera que los 3 estén disponibles para el inicio del Clausura 2026. Mientras tanto, la competencia por el 9 promete ser uno de los temas centrales entre la afición rojiblanca, en un escenario donde Milito deberá gestionar talento para potenciar el rendimiento colectivo del equipo.