Así va la tabla general del Clausura 2026 tras la jornada 16 de la Liga BBVA MX

Jornada 16 ya concluída y la mesa está prácticamente servida para la liguilla del Torneo Clausura 2026. Seis equipos ya tienen boleto asegurado a la fase final en el presente semestre, pero, con dos boletos aún en juego y la lucha por una mejor posición, tendremos un final de alarido. Con su victoria en el Olímpico Universitario, los Pumas aún sueñan con lo más alto de la tabla general gracias al empate de Chivas en suelo hidrocálido.

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Por otro lado, Cruz Azul dio un giro en el timón y decidió prescindir de los servicios de Nicolás Larcamón en busca de un mejor funcionamiento en la liguilla. Mientras que, América parece despertó a buena hora y enfiló dos triunfos para asegurar un boleto en la liguilla del Clausura 2026.

Tabla general Clausura 2026 tras 16 jornadas

Chivas — 16 PJ | 35 Pts Pumas UNAM — 16 PJ | 33 Pts Pachuca — 16 PJ | 31 Pts Cruz Azul — 16 PJ | 30 Pts Toluca — 16 PJ | 27 Pts América — 16 PJ | 25 Pts Atlas — 16 PJ | 23 Pts Tigres — 16 PJ | 22 Pts Tijuana — 16 PJ | 22 Pts León — 16 PJ | 22 Pts Monterrey — 16 PJ | 18 Pts Atlético San Luis — 16 PJ | 18 Pts Necaxa — 16 PJ | 18 Pts Quéretaro — 16 PJ | 17 Pts Juárez — 16 PJ | 16 Pts Mazatlán — 16 PJ | 15 Pts Puebla — 16 PJ | 13 Pts Santos Laguna — 16 PJ | 9Pts

Última jornada Clausura 2026

Viernes 24 de abril

Puebla vs Querétaro — 21:00 hrs (Estadio Cuauhtémoc)

Sábado 25 de abril

Pachuca vs Pumas UNAM — 17:00 hrs (Estadio Hidalgo)

Tigres vs Mazatlán — 17:00 hrs (Estadio Universitario)

Santos Laguna vs Monterrey — 17:00 hrs (Estadio TSM Corona)

Chivas vs Tijuana — 19:00 hrs (Estadio Akron)

Toluca vs León — 19:00 hrs (Estadio Nemesio Díez)

América vs Atlas — 21:00 hrs (Estadio Azteca / Ciudad de los Deportes)

Juárez vs Atlético San Luis — 21:00 hrs (Estadio Olímpico Benito Juárez)

Domingo 26 de abril

Cruz Azul vs Necaxa — 19:00 hrs (Estadio Banorte)

