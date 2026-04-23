logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO

Así va la tabla general del Clausura 2026 tras la jornada 16 de la Liga BBVA MX

Las Chivas del Guadalajara siguen en lo más alto de la clasificación, América se afianzó en zona de liguilla y Cruz Azul perdió la oportunidad de estar en el top 3.

Tabla general Clausura 2026
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Jornada 16 ya concluída y la mesa está prácticamente servida para la liguilla del Torneo Clausura 2026. Seis equipos ya tienen boleto asegurado a la fase final en el presente semestre, pero, con dos boletos aún en juego y la lucha por una mejor posición, tendremos un final de alarido. Con su victoria en el Olímpico Universitario, los Pumas aún sueñan con lo más alto de la tabla general gracias al empate de Chivas en suelo hidrocálido.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Confirman al DT de Cruz Azul para el cierre del Clausura 2026

Por otro lado, Cruz Azul dio un giro en el timón y decidió prescindir de los servicios de Nicolás Larcamón en busca de un mejor funcionamiento en la liguilla. Mientras que, América parece despertó a buena hora y enfiló dos triunfos para asegurar un boleto en la liguilla del Clausura 2026.

Tabla general Clausura 2026 tras 16 jornadas

  1. Chivas — 16 PJ | 35 Pts
  2. Pumas UNAM — 16 PJ | 33 Pts
  3. Pachuca — 16 PJ | 31 Pts
  4. Cruz Azul — 16 PJ | 30 Pts
  5. Toluca — 16 PJ | 27 Pts
  6. América — 16 PJ | 25 Pts
  7. Atlas — 16 PJ | 23 Pts
  8. Tigres — 16 PJ | 22 Pts
  9. Tijuana — 16 PJ | 22 Pts
  10. León — 16 PJ | 22 Pts
  11. Monterrey — 16 PJ | 18 Pts
  12. Atlético San Luis — 16 PJ | 18 Pts
  13. Necaxa — 16 PJ | 18 Pts
  14. Quéretaro — 16 PJ | 17 Pts
  15. Juárez — 16 PJ | 16 Pts
  16. Mazatlán — 16 PJ | 15 Pts
  17. Puebla — 16 PJ | 13 Pts
  18. Santos Laguna — 16 PJ | 9Pts

Última jornada Clausura 2026

Viernes 24 de abril

Puebla vs Querétaro — 21:00 hrs (Estadio Cuauhtémoc)

Sábado 25 de abril

Pachuca vs Pumas UNAM — 17:00 hrs (Estadio Hidalgo)

Tigres vs Mazatlán — 17:00 hrs (Estadio Universitario)

Santos Laguna vs Monterrey — 17:00 hrs (Estadio TSM Corona)

Chivas vs Tijuana — 19:00 hrs (Estadio Akron)

Toluca vs León — 19:00 hrs (Estadio Nemesio Díez)

América vs Atlas — 21:00 hrs (Estadio Azteca / Ciudad de los Deportes)

Juárez vs Atlético San Luis — 21:00 hrs (Estadio Olímpico Benito Juárez)

Domingo 26 de abril

Cruz Azul vs Necaxa — 19:00 hrs (Estadio Banorte)

Tags relacionados
Chivas Pumas Cruz Azul Toluca FC Club América Cruz Azul Xolos de Tijuana

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo