Así va la tabla general de la Liga MX tras la jornada 1 del Torneo Clausura 2026

Culminó la primera jornada del Torneo Apertura 2026 y ya hay varias sorpresas. El Club Deportivo Guadalajara cortó su racha de partidos sin perder en casa tras caer con los Diablos Rojos del Toluca, además, el Atlas de Guadalajara fue al Bajío y se llevó las tres unidades al vencer al Club León. Por otro lado, el campeón del futbol mexicano lo perdía 0-2 en San Luis y con tres tantos consiguió el triunfo in extremis en suelo potosino.

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La era de Esteban Solari comenzó con el pie izquierdo en el Club Universidad Nacional tras ser goleados por los Tuzos del Pachuca en el Estadio Olímpico Universitario. Finalmente, la Franja del Puebla fue a la frontera norte del país y ganó por la mínima diferencia ante los Bravos de Juárez y el Club América sufrió de más para conseguir el triunfo en La Corregidora frente a Querétaro.

Tabla general tras jornada 1 del Apertura 2026

Tijuana - 3 pts (3 GF - 1 GC)

Cruz Azul - 3 pts (3 GF - 2 GC)

Pachuca - 3 pts

Toluca - 3 pts

Atlas - 3 pts (3 GF - 2 GC)

Rayados de Monterrey - 3 pts

Necaxa - 3 pts (2 GF - 1 GC)

Puebla - 3 pts (1 GF - 0 GC)

América - 3 pts (1 GF - 0GC)

Guadalajara - 0 pts

Pumas UNAM - 0 pts

Querétaro - 0 pts

Santos Laguna - 0 pts

Atlético de San Luis - 0 pts (2 GF - 3 GC)

León - 0 pts (2 GF - 3 GC)

Atlante - 0 pts (1 GF - 2 GC)

FC Juárez - 0 pts (0 GF - 1 GC)

Tigres UANL - 0 pts (1 GF - 3 GC)

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