¡ATENCIÓN! Ocho ESTRELLAS de la Selección Mexicana están lesionadas a meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Problemón para Javier Aguirre a semanas de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026 y es que ocho de las estrellas de la Selecicón Mexicana de Futbol están lesionadas. Gilberto Mora se unió a la lista que encabeza Santiago Gimenez y en la que le siguen Alexis Vega, Erick Sánchez, Rodrigo Huescas, César Huerta, Luis Chávez y Jesús Orozco Chiquete.

Con este panorama, el 'Vasco' tendrá que abogar solo al tiempo en busca de que todos estos elementos estén disponibles cuando tenga que entregar su convocatoria final. En un mundo ideal, Huescas se recuperaría de su grave lesión, pero el lateral del Copenhague danés tiene literalemente el tiempo encima y luce muy complicado que pueda estar en ritmo para entrar a la selecta lista. Por otro lado, el tema Gimenez o el de Huerta son lesiones que en el panorama no complicarían su presencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Oportunidad para los futbolistas de la Liga MX

Los encuentros amistosos que sostendrá México ante Panamá y Bolivia no son de carácter oficial y con ello, la convocatoria de Aguirre solo incluyó a futbolistas de nuestra liga. Tipos como Armando González, Bryan González, Eduardo Águila o Iker Fimbres tendrán que llenarle el ojo al seleccionador nacional en cuestión de días para ser considerados en convocatorias futuras.

