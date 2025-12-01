Atención Pumas: revelan el salario EXACTO de Chicho Arango en la MLS

Chicho Arango es el jugador que quiere Pumas UNAM a pesar que otro equipo de la Liga BBVA MX se lo quiere quitar . El nivel que este futbolista colombiano ha mostrado en la MLS lo posicionan como uno de los mejores delanteros de los Estados Unidos. Tal vez por eso tiene un salario que puede llegar a ser considerado alto para el futbol mexicano.

De acuerdo al sitio Capology, especializado en los salarios de los futbolistas, Cristian Arango recibe un salario de 2 millones de dólares por año en el San José Earthquakes de la Major League Soccer. Aunque parece mucho, puede incluso quedar corto si se tiene en cuenta que Chicho tiene una gran efectividad goleadora en SJ.

Cristian Arango es una de las opciones de Pumas; juega en la MLS

Al margen de ser uno de los mejores pagados de su equipo, está lejos de ser uno de los que más cobran en la liga de los Estados Unidos. Además tampoco sería un número imposible para el Club Universidad Nacional si se propone contratarlo para la próxima temporada.

Con su salario anual de 2 millones de la moneda estadounidense, Cristian Arango no está ni siquiera entre los 40 jugadores mejores pagados de la MLS. Por eso una salida para el futbol de México no sería vista con malos ojos para el delantero de 30 años.

Chicho Arango en la MLS

El precio que pide el San José Earthquakes por Chicho Arango

Si algo realmente condiciona la contratación de Chicho Arango es que se dice que en los últimos meses ha subido mucho su valoración y ahora buscarían más dinero para venderlo. El colombiano está tasado en 7.5 millones de euros (según Transfermarkt) y el conjunto mexicano ofreció mucho menos por su fichaje para el próximo semestre de la temporada.

De acuerdo a distintos reportes Pumas UNAM habría ofrecido cerca de 3 millones de dólares para la contratación de Cristian Arango. Sin embargo ya ha sido considerada insuficiente por la franquicia de la MLS. Aún así la conversación no habría terminado y el interés del Club Universidad Nacional seguiría puesta en el fichaje del delantero que tiene grandes números en esta temporada.

