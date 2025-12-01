Pumas UNAM se perdería el fichaje más deseado por culpa de otro equipo de la Liga BBVA MX

Luego de un 2025 para el olvido, Pumas se ha puesto manos a la obra y, con anticipación, está preparando su equipo para el año siguiente donde deberán afrontar el Clausura 2026 de la mano de Efraín Juárez, quien tendría el respaldo de la directiva . En este contexto, los Felinos buscan contratar a un delantero extranjero de jerarquía y el nombre que más desean es el de Cristian Arango. Sin embargo, otro equipo de la Liga BBVA MX se lo quitaría de las manos.

Cristian Arango está en el radar de Tijuana

Según información de Tom Bogert, insider de la MLS, Tijuana se ha metido en la pelea por contratar a Cristian Arango, aprovechando que el San José Earthquakes, equipo dueño de su pase, rechazó la oferta más reciente de Pumas por el atacante colombiano. Ya eliminados del Apertura 2025, Xolos buscaría reforzar su ataque con el ‘Chicho’ y arruinar los planes de Universidad. Sin embargo, Pumas también podría incorporar a James Rodríguez en el siguiente mercado .

Cabe destacar que los Felinos ya enviaron una oferta de 3 millones de dólares por la ficha de Arango, siendo rechazada por parte del conjunto estadounidense tras considerar el monto como insuficiente. De esta manera, Pumas deberá luchar mano a mano con Xolos para obtener el fichaje del delantero cafetero de 30 años, quien tiene contrato con San José hasta 2026, con la opción de retención hasta 2027.

Chicho Arango ya conoce lo que es jugar en la Liga BBVA MX

Arango tiene experiencia dentro del futbol mexicano, pues fue refuerzo de Pachuca para disputar el Clausura 2023. En dicho torneo, el experimentado delantero sumó 11 partidos jugados y marcó 5 goles. Durante ese semestre, ‘Chicho’ demostró una rápida adaptación a la Liga BBVA MX, pero su estancia en México no duraría mucho, pues ese mismo año regresó a Estados Unidos para jugar en el Real Salt Lake.

Nacido en Medellín, el ‘Chicho’ Arango inició su aventura futbolística en Envigado FC, pasando posteriormente por el Valencia, donde tuvo una corta estancia. Luego retornó a Sudamérica con el equipo que lo debutó y finalmente ha pasado por Millonarios, Benfica, Desportivo Aves, Tondela, LAFC y Pachuca.

Chicho Arango no es el único jugador que busca Pumas para el 2026

De la mano de Efraín Juárez, Pumas se prepara para una reestructuración de cara al año próximo y, además de un delantero con experiencia, buscarán fichar a un extremo extranjero. Pero eso no es todo, pues los Felinos también tienen en su lista la contratación de un número ‘10’, siendo el nombre de James Rodríguez una posibilidad concreta.