¡Aterrador! Lobo se mete a plena competencia deportiva y termina junto a los participantes (VIDEO)

Lo que parecía una jornada normal terminó convirtiéndose en uno de los momentos más insólitos y virales de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán‑Cortina 2026. Un perro lobo checoslovaco llamado Nazgul irrumpió inesperadamente en plena prueba y sorprendió tanto a atletas como al público.

El incidente ocurrió durante la clasificación del sprint femenino por equipos de esquí de fondo en Tesero. El animal logró burlar la de seguridad del complejo y se metió directo al circuito. Lejos de mostrarse agresivo, corrió por la recta final como si fuera un competidor más y hasta cruzó la meta junto a las esquiadoras, provocando risas, asombro y decenas de videos virales.

De acuerdo con el comité organizador, Nazgul (de dos años) fue retirado en cuestión de minutos por personal de seguridad y su dueña, una exesquiadora local que vive a unos 500 metros de la sede. El perro regresó tranquilamente a casa y la competencia continuó sin alteraciones ni sanciones.

🐾❄️ El atleta que no sabíamos que necesitábamos!



Conoce a Nazgul, el perro lobo que se coló en una prueba de esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno.



📸🏁 No solo corrió el tramo final con los competidores, ¡sino que hasta activó la cámara de la línea de meta!… pic.twitter.com/gti3SOlgq7 — Reporte Sierra Norte (@RSierraNorte) February 18, 2026

¿Afectó en los resultados de la prueba de Esquí de Fondo en Milano-Cortina 2026?

El episodio no modificó los resultados oficiales, donde la victoria fue para las suecas Jonna Sundling y Maja Dahlqvist, quienes se llevaron el oro con un tiempo de 20:29.99, superando a Suiza y Alemania. Sin embargo, por unos minutos, el verdadero protagonista no fue humano.

No es la primera vez que un animal invade una pista de invierno. En 2022, durante una prueba de la Copa del Mundo de esquí alpino en Bormio, otro perro también irrumpió antes de ser interceptado. Aun así, lo de Nazgul destacó por lo inesperado y por el momento exacto en que apareció: justo en el cierre de la prueba.

El susto quedó solo en anécdota, pero la imagen del “foto finish” con el intruso de cuatro patas ya dio la vuelta al mundo y quedó guardada como una de las postales más curiosas de estos Juegos.