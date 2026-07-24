Cuándo y contra quién juega Club América después de enfrentar a Atlante

Club América vivirá un partido insólito la noche de este viernes 24 de julio, ya que en su casa, será visitante al enfrentar al Atlante, que regresa a disputar un partido como local en el Estadio Azteca (ahora Banorte), luego de casi 20 años sin hacerlo. Para el duelo, habrá un árbitro central mundialista que hará su reaparición en el Apertura 2026, torneo en el que el conjunto azulcrema tendrá un duelo más antes del parón por la Leagues Cup.

Las Águilas se medirán hoy a los Potros, en un duelo que será transmitido por la señal de Azteca 7 y el portal web de Azteca Deportes. Para la jornada 3, el conjunto de Coapa recibirá a Santos Laguna el domingo 2 de agosto en punto de las 5 de la tarde (hora centro de México).

El conjunto azulcrema ganó por la mínima en su primer partido del Apertura 2026 contra Querétaro y buscará replicar la misma dosis ante un Atlante que está ávido de resultados y más por su regreso a la que un día fue su casa durante varios años.

Para la jornada 3, el conjunto de Coapa recibirá a Santos Laguna el domingo 2 de agosto en punto de las 5 de la tarde (hora centro de México).|Club América

Los partidos del América en Leagues Cup

Después de enfrentar a Santos Laguna en la fecha 3, la Liga BBVA MX hará una pausa para que sus equipos disputen la Leagues Cup 2026. El conjunto azulcrema disputará su primer partido de este torneo el jueves 6 de agosto ante San Diego FC. Este es el calendario del equipo en la fase de grupos.



América vs. San Diego FC - Jueves 6 de agosto

vs. San Diego FC - Jueves 6 de agosto América vs. Timbers - Domingo 9 de agosto

vs. Timbers - Domingo 9 de agosto América vs. Austin FC - Jueves 13 de agosto.

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Atlante vs. América, solo por Azteca Deportes

El "equipo del pueblo" volverá al Azteca este 24 de julio para enfrentarse al América en punto de las 9 de la noche. Este encuentro forma parte de los Viernes Botaneros, por lo que será transmitido por la señal de Azteca 7 y el portal web de Azteca Deportes.