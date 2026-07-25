Atlante vs América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 24 de julio, partido de la jornada 2 del 2026; marcador online

Este viernes 24 de julio del 2026, sigue la actividad de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y uno de los encuentros destacados del tradicional Viernes Botanero es el Atlante vs América.

¡Regresan a la catedral! 🐴🏟️



Los Potros disputarán por primera vez en mucho tiempo un partido en el Estadio Banorte, lo harán ante el América y en nuestra pantalla.#ViernesBotanero #AtlanteXAzteca



🔴 Atlante vs América EN VIVO 8:50 PM por Azteca 7 y https://t.co/OqYzbKT3Ba… pic.twitter.com/jZippbGHv3 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 24, 2026

El encuentro de Atlante vs América se va a disputar en el Estadio Banorte, inmueble que utilizan los dos equipos para jugar de local en la competición. Inicia en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México.



Atlante vs América

Hora: 21:05 horas tiempo del centro de México

Fecha: viernes 24 de julio del 2026

Estadio: Estadio Banorte

Así puedes ver el Atlante vs América EN VIVO y GRATIS

El encuentro de Atlante vs América lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS en el canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

Ellos serán los encargados de representar el Atlantismo esta noche 🔵🔴#LesGusteONoLesGuste #LesPrometimosVolver pic.twitter.com/XE7xrdAUZj — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) July 25, 2026

La transmisión del encuentro comienza en punto de las 20:50 horas tiempo del centro de México y tendrá la narración y el análisis de Rosique, Zague y David Medrano.

Así llega Atlante y América

Para el encuentro, Atlante llega ubicado en el lugar 14 de la tabla con cero puntos conseguidos en la competición. Su primer encuentro lo terminó perdiendo 1-2 ante Necaxa, el anotador del partido fue Eugenio Pizzuto.

Por su parte, el América llega en el octavo lugar de la tabla con tres puntos conseguidos. Su primer encuentro lo logró ganar 1-0 ante Querétaro con un gol de Isaías Violante en los minutos finales.