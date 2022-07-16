Resumen: Atlas 3-2 Cruz Azul | Jornada 3 Apertura 2022 | Liga BBVA MX

Atlas ganó su primer encuentro del Apertura 2022 ante Cruz Azul con un marcador 3-2, con goles de Ozziel Herrera, Ángel Márquez y Julián Quiñones.

La Máquina estuvo cerca de igualar, pero se quedaron cortos con un último gol en el minuto 85 de Tabó. Durante los primeros minutos, el balón se mantuvo dividido en medio campo entre ambos equipos.

Los rojinegros se impusieron rápidamente con un gol proveniente de un tiro de esquina que Ozziel Herrera remató y clavó en el arco de Sebastián Jurado en el minuto 9. Los cementeros no tardaron en reaccionar, ya que en el 20’, Santiago Giménez igualó las condiciones con un gol de palomita.

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En el tiempo agregado del primer tiempo, el silbante Óscar Macías fue llamado al VAR para revisar una falta que concluyó por ser tarjeta roja para Carlos Rotondi, quien disputaba su primera titularidad en México.

Para la segunda mitad, Jeremy Márquez retomó la ventaja para los locales con solo tres minutos en el campo. El gol nació de un centro al área que el joven remató cruzado de cabeza. Los celestes intentaron achicar para evitar más tantos en su contra, pero en el 81’, Julián Quiñones controló dentro del área y tiró cruzado. Este fue el cuarto gol del partido, tercero para Atlas.

Cristian Tabó descontó para Cruz Azul con un fuerte disparo desde dentro del área que Vargas no pudo detener