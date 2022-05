Atlas felicita a Jon Rahm tras coronarse en el Mexico Open at Vidanta

El golfista español, Jon Rahm, se coronó campeón del Mexico Open luego de una emocionante última ronda, en la que terminó superando a Tony Finau, Kurt Kitayama y Brandon Wu.

El campeón fue felicitado por otro campeón, pues el Atlas se manifestó de inmediato en redes sociales para mandarle un mensaje a Rahm, a quien incluyó desde ya a la familia Rojinegra. No sabemos a ciencia cierta a qué equipo de México apoyaría pero al parecer, el actual monarca de la Liga BBVA MX se ganó un fan más.

Te puede interesar: Jon Rahm se corona como campeón del Mexico Open

10 preguntas con Jon Rahm | Mexico Open at Vidanta

El mensaje del Atlas a Jon Rahm

Cabe recordar que cuando llegó a Vallarta a participar en el Mexico Open, Jon Rahm recibió de Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi, playeras de Atlas y Santos. Fue esa imagen la que utilizaron los Zorros en sus redes sociales.

“Felicidades por este título del @MexicoOpenGolf , @JonRahmpga . Ya eres parte de la familia Rojinegra. #Cr3amos ”, dice el mensaje de los tapatíos en sus redes sociales. La playera que el español recibió es la del Clausura 2022.

“Ha sido un fin de semana complicado. El último hoyo lo ha dicho todo. A veces las cosas no salen y alguien tiene que ganar, gracias a Dios he sido yo”, fue lo que dijo Rahm tras haber ganado el trofeo y remató con una frase que enamoró a sus seguidores en México: “Una pena que el trofeo no esté lleno de tequila”, fue lo que dijo al recibir la copa de campeón.

El Mexico Open at Vidanta apareció por primera vez en el calendario oficial de PGA Tour, por lo que fue reconocido oficialmente como un evento de FedEx Cup. Es así como Jon Rahm se quedó con 500 puntos FedEx Cup y una bolsa de 7.3 millones de dólares.

Te puede interesar: Todo lo que tienes que saber del Mexico Open At Vidanta