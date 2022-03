Lo que aprendimos del agónico empate en el Clásico Tapatío

Cuando el tiempo se ahogaba en el Estadio Jalisco, “a lo Atlas”, los Rojinegros empataron el Clásico Tapatío. Una igualada que les sabe mal a las Chivas más por el minuto en el que les anotaron que por el resultado en sí.

Esto es lo que aprendimos del Atlas vs Chivas.

Cuando quiso, el Atlas fue mejor

Los Rojinegros fueron mejores en la primera mitad. Fallaron por lo menos tres jugadas de serio peligro en la meta defendida por Miguel Jiménez. Julio Furch salió un poco sobrado y desperdició algunas jugadas. Otras tantas fueron correctamente atajadas por Jiménez, quien recientemente le arrbató la titularidad de Raúl Gudiño y está cumpliendo con creces.

El equipo de Diego Cocca fue superado por un buen lapso de la segunda mitad, pero después de recibir el gol en contra volvió a reaccionar y aseguró el empate. Aún con dos hombres menos (Jairo Torres y Julián Quiñones fueron expulsados), los locales presionaron en los últimos instantes del encuentro. El Atlas es un equipo mejor trabajado que el Guadalajara, pero le faltó capitalizar esa superioridad.

Este partido sí sabe a “Clásico”

La semana pasada quedó mucho a deber el Chivas vs América . Pero no es la primera vez. ¿Cuántas ocasiones en los últimos años hemos señalado que el Clásico Nacional carece de espectáculo? La respuesta es: muchas.

El Clásico Tapatío se jugó bien, como uno esperaría, con intensidad, con ganas de vencer, con actitud de ambos equipos, con buen futbol por momentos. Y hay otros duelos, también llamados “Clásicos”, como el Regiomontano o el Joven, que acostumbran a llenar el ojo y las emociones de los aficionados.

El Atlas vs Chivas me ha hecho recordar que el Clásico que hoy en día menos emociones reparte es el Chivas vs América.

Mexsport Gol de Roberto Alvarado, Clásico Tapatío, Atlas vs Chivas.

Las Chivas anotaron por terquedad

Al Guadalajara se le pueden reprochar muchas cosas: formas, calidad técnica y futbolística, estrategia, lo que ustedes quieran, pero no actitud. El Rebaño no se cansó de insistir en el ataque, sobre todo en la segunda mitad, en la que fue mejor que el Atlas.

Hay que reconocer que Marcelo Michel Leaño tuvo la capacidad para reecontrar a su equipo después de haber sido dominado en la primera parte. Lo hizo con más herramientas emocionales que futbolísticas. La intensidad se transmite desde el banquillo y Leaño la mostró en cada momento en el que era enfocado por las cámaras.

Las Chivas tienen buenas individualidades. ¿Qué sigue? Recordar que el futbol es un juego de equipo.

Un Clásico Tapatío manchado por la indisciplina

El mensaje que intenta mandar la Liga BBVA MX en estos momentos es el de “NO VIOLENCIA”. Aún con la frescura de los hechos ocurridos en Querétaro, a Miguel Ponce le pareció buena idea ahorcar a un rival. Inaceptable.

Está bien que en un Clásico se meta fuerte la pierna, o que incluso haya empujones y jaloneos. Pero lo que hizo Ponce debe analizarse seriamente en la Comisión Disciplinaria.

En general, con las otras dos expulsiones además de la de Ponce (Julián Quiñones y Jairo Torres), fue un buen partido de futbol, lástima que haya sido manchado por la indisciplina.