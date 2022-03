Se revelan los audios del VAR tras la polémica entre Perú y Uruguay

Tras toda la polémica al final del partido entre Perú y Uruguay, se ha liberado la comunicación que tuvieron los especialistas del VAR con el arbitro central del encuentro.

Los jugadores peruanos expresaron este jueves su rabia tras la derrota sufrida por 1-0 ante Uruguay, que clasificó a la Celeste para el Mundial de Qatar, especialmente después de la jugada que pudo suponer el empate de la Blanquirroja y que, sin embargo, no fue considerada gol.

“Le dije (al árbitro) que lo revise y me dijo que sí lo revisó. Toda la gente dice que es gol, ahora me acaban de enseñar la imagen y es gol completamente. Nos han robado, es un robo”, indicó el defensa Alexander Callens acerca de la polémica jugada.

En esa misma línea, el centrocampista Christian Cueva indicó que para todos sus compañeros en la cancha había sido gol.

“Yo lo vi. A mí no me lo va a mostrar nadie, yo lo vi después del partido. Hablar de eso es un poco difícil, porque nosotros los jugadores no tenemos un respaldo”, comentó.

Sobre las opciones que aún conserva Perú para ir al Mundial, recordó que la Blanquirroja aún depende de sí misma y resaltó el trabajo de todo el equipo.

CONMEBOL publicó los audios del VAR en la jugada polémica del Uruguay-Perú. 🇺🇾🇵🇪#LaCasaDeLaSelección ❤️ #ClasificatoriasxMDeportes 🌎 pic.twitter.com/TBV1PVBofb — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) March 25, 2022

No pararon las quejas de Perú

El portero Pedro Gallese resaltó que hay que “voltear la página y pensar en Paraguay”, el rival de la última fecha, en la que la Blanquirroja se jugará la posibilidad de ir a la repesca contra la quinta selección de la zona asiática.

Perú es quinta en la clasificación, con 21 puntos, uno más que Colombia y dos más que Chile, los tres conjuntos que aún mantienen opciones de alcanzar la plaza que da derecho a la repesca contra una selección del grupo asiático.

El combinado peruano recibirá en la última jornada a Paraguay, ya eliminada; Colombia visita a la colista Venezuela. Y Chile recibe a Uruguay, que este jueves obtuvo su clasificación.

EFE