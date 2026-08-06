Austin FC vs Xolos de Tijuana: qué dicen las apuestas y simulaciones en la Leagues Cup 2026

La programación de la Leagues Cup 2026 continua con el partido entre Austin FC vs Xolos de Tijuana. El equipo de la MLS se encuentra en el lugar 14 de su liga con 17 puntos en 18 partidos dentro del torneo de liga, mientras que Xolos arrancó el Apertura 2026 con 7 puntos en 3 jornadas para ocupar la segunda posición dentro de la tabla general.

Sin embargo, la diferencia de posiciones entre los dos equipos con respecto al lugar que ocupan en sus ligas nacionales no logra distinguirse de lo que dicen las apuestas. Una victoria de Austin FC o Xolos de Tijuana cuenta con un momio de +158, mientras que el empate es el que se encuentra con una mejor retribución con un +250.

Crédito: Mexsport

Los momios del Austin FC vs Xolos de Tijuana por la Leagues Cup 2026

Tomando en cuenta los momios antes mencionados, podrías ganar 158 pesos mexicanos por cada 100 pesos si apuestas por el triunfo de cualquiera de los dos equipos. El premio sería aún mayor si aciertas al empate, debido a que te retribuyen 250 pesos por cada 100 pesos.

Otro dato interesante es que si apuestas 100 pesos a que el partido termine con menos de 2.5 goles podrías recibir 100 pesos extra. En caso de que consideres que el Austin FC vs Xolos de Tijuana termine con 3.5 goles o menos, el premio podría elevarse a 200 pesos por cada 100 pesos apostados.

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La IA predice el resultado entre Austin FC vs Xolos de Tijuana

De acuerdo con la inteligencia artificial, el equipo que terminaría por ganar el encuentro sería Austin FC a pesar de contar con una racha negativa dentro de la MLS. La razón por la que el equipo texano ganaría el encuentro sería por el factor de la localía, el cual podría definir la serie a su favor en tiempo regular. El marcador más probable que pone la IA para el partido es un 2 a 1 a favor de Austin.