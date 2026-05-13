Australia escapó de su confederación para poder crecer futbolísticamente

Durante muchos años, la Selección de Australia vivió un panorama lleno de contrastes, aunque se mantenía como el representativo nacional más fuerte de la Confederación de Futbol de Oceanía, no lograba conseguir su boleto a la Copa Mundial de la FIFA.

El motivo era que su confederación, solamente les daba medio boleto para poder ir a la Copa Mundial de la FIFA, por lo que tenían que buscar su pase a la justa mundialista en la ronda de repechaje, situación que en más de una ocasión les impidió llegar a la máxima fiesta del futbol.

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Australia se cambió de confederación para poder ir a la Copa Mundial de la FIFA

Su primera aparición en una justa Copa Mundial de la FIFA, fue en la edición de Alemania 1974, aunque luego quedaron fuera en siete oportunidades diferentes, donde fueron eliminados en el repechaje, lo que llevó a la Federación Australiana de Futbol a tomar decisiones radicales.

Antes las constantes complicaciones para poder avanzar a la Copa Mundial de la FIFA, Australia se cambiaron a la Confederación Asiática de Futbol (AFC), esto en busca de tener más opciones de clasificar a la justa mundialista, donde también iba a enfrentar a rivales de mayor nivel, lo que iba a terminar reflejándose en su crecimiento.

Luego de meter su petición a la FIFA en 2005 y ser aprobada para su cambio de confederación, los resultados han sido favorables para la Selección de Australia, pues ha logrado clasificar a todas las Copas Mundiales de la FIFA (2006, 2019, 2014, 2018 y 2022).

Mientras que en la Confederación de Futbol de Oceanía, la salida de la Selección de Australia le abrió las puertas a que otros países tuvieran la posibilidad de ir a la Copa Mundial de la FIFA, tal fue el caso de Nueva Zelanda en la edición de Sudáfrica 2010.

