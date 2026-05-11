Su polémica celebración con Suiza en una Copa Mundial de la FIFA los hizo inolvidables

En la actualidad, es bastante normal que los jugadores de futbol representen a otro país diferente al que nacieron en la Copa Mundial de la FIFA, este es el caso de Xherdan Shaqiri y Granit Xhaka, quienes representan a la Selección de Suiza desde hace varios años.

Xherdan Shaqiri nació en Kosovo, pero es de padres albaneses, mientras que Granit Xhaka es originario de Suiza, pero de padres albanokosovares, los padres de ambos futbolistas escaparon a Suiza, pues estaba huyendo de la guerra en la extinta Yugoslavia, donde eran perseguidas las etnias albanesas.

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Sin embargo, estos dos jugadores no han olvidado sus raíces, situación que los ha colocado en el centro de la polémica dentro de una Copa Mundial de la FIFA, por la forma en que celebraron una anotación.

Xherdan Shaqiri y Granit Xhaka causaron una polémica por la forma en que celebraron su gol

Los dos jugadores han sido elementos fundamentales, así lo demostraron en el partido de la fase de grupos en la Copa Mundial de la FIFA de Rusia 2018, donde por cuestiones del destino, Suiza se enfrentó a Serbia, siendo Xherdan Shaqiri y Granit Xhaka, los encargados de anotar para que los suizos se quedaran con los tres puntos con un marcador de 2-1.

Al momento de celebrar sus goles, lo hicieron haciendo el gesto del águila, símbolo que aparece en la bandera de Albania. Recordemos que ellos tienen una relación muy fuerte con Kosovo, país que logró su independencia en 2008, pero Serbia nunca la ha reconocido, por lo que todavía la considera una provincia.

Sus acciones causaron muchas molestias en varias partes, por lo que la FIFA tuvo que hacer una investigación, al final los dos fueron sancionados con una fuerte multa por conducta antideportiva.

