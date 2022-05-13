Azteca Deportes transmitirá el E-Prix de Berlín de la Formula E

El Campeonato Mundial de la Formula E aterriza en el circuito del aeropuerto Tempelhof de Berlín para las Rondas 7 y 8 de la campaña 2021/22 este 14 y 15 de mayo.

Ahead of this weekend's double-header, get reacquainted with the Tempelhof airport circuit as we gear up for our eighth season of racing in Berlin 🤩🇩🇪



Join @JackNichollsF1E for a flying lap of the 2022 @Shell_Recharge #BerlinEPrix onboard the @DHL_Motorsports #CamCopter! pic.twitter.com/JyUnfQi2QY — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) May 13, 2022

Se verá el regreso de la Formula E a la capital alemana, un evento fijo en el calendario desde la temporada inaugural 2014/15. Excepcionalmente, los 22 pilotos de 11 equipos compiten en Berlín en variaciones del circuito tanto en el sentido de las agujas del reloj como en el sentido contrario a las agujas del reloj en el fin de semana de carrera doble.

Tal como están las cosas, solo 10 puntos dividen al líder del Campeonato Mundial de Pilotos, Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ), Jean-Eric Vergne (DS TECHEETAH), Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) y Robin Frijns (Envision Racing). Con 29 puntos en oferta cada día, habrá muchos giros y vueltas antes de que caiga la bandera a cuadros en la Ronda 8.

Berlín es la única ciudad que ha albergado una carrera en todas las temporadas de Formula E y en todas menos una de esas temporadas, el extenso Tempelhofer Feld ha sido la sede anfitriona, uno de los parques urbanos más grandes del mundo.

Te puede interesar: La millonaria derrama económica que generó la Formula E en México

El circuito urbano del aeropuerto de Tempelhof

El circuito urbano del aeropuerto de Tempelhof de 2,4 km albergará dos configuraciones diferentes durante el fin de semana: la carrera del sábado utilizará la dirección tradicional en sentido contrario a las agujas del reloj y el domingo cambiará a la de las agujas del reloj. Es un desafío único para los equipos y los pilotos, pero uno que disfrutan, y el favorito de muchos.

La plataforma de hormigón llena de baches, la degradación más alta de lo habitual y el alto agarre afectan la gestión de la energía y hacen que las estrategias de carrera sean un dolor de cabeza, pero la acción siempre está entre las mejores del calendario. En la última carrera de 2020/21, Mercedes aseguró el Campeonato Mundial de Equipos junto con el título de Pilotos de su compañero de equipo Nyck de Vries la última vez que visitó la Formula E.

Te puede interesar: La escudería que regresa a la Formula E para la próxima temporada

Horario y dónde ver el E-Prix de Berlín de la Formula E

No te pierdas la doble fecha del E-Prix de Berlín los días sábado 14 y domingo 15 de mayo en punto de las 7:50 AM, a través de las plataformas digitales aztecadeportes.com y nuestra App Oficial, así como en nuestra cuenta de Tik Tok.

