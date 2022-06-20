Azteca Esports transmitirá la final de Xbox y PS4 del Fut Azteca Ecup

Un mes de competencia está por llegar a su final con el objetivo de encontrar al mejor jugador de FIFA de nuestro país, que se enfrentará en la gran final nacional del Fut Azteca Ecup, para buscar su clasificación al torneo internacional que lleva el mismo nombre.

Xpharm se convierte en el primer finalista del Fut Azteca Ecup

Este lunes 20 de junio será transmitida la final de los torneos de PS4 y Xbox a través de las plataformas digitales de Azteca Esports, app y Sitio de Azteca Deportes a partir de las 6:30 pm (Tiempo de la Ciudad de México).

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Solo uno de los cuatro finalistas de los eventos desarrollados para la consolas de Xbox y PlayStation podrá representar a México en contra del campeón de los campeonatos organizados por las televisoras: Caracol de Colombia, FUTV de Costa Rica, además del invitado especial de Argentina.

Cuartos de final de Fut Azteca Ecup.

Por parte del torneo en la plataforma de PlayStation 4, uno de los mejores jugadores profesionales y seleccionado nacional, Crackheber se medirá ante el talento de Chivas Esports, Xpharm que quiere llegar al internacional para mantener el título en México.

En el caso de Xbox, PanqueDeus se prepara para enfrentar a un experimentado NEROSTARLD432, quien llegó a la final de la consola de Microsoft con facilidad.

El gran campeonato internacional se llevará a cabo el próximo sábado 25 de junio de 2022 en las instalaciones de TV Azteca Ajusco a las 8:00 pm.

Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Luis Roberto Alves “Zague” y compañía le abrirán las puertas de México a los mejores talentos del simulador de futbol, con la mejor narración del balompié nacional del magno evento organizado por Azteca Esports y TV Azteca Deportes.