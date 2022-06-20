Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
ESPORTS SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Azteca Esports transmitirá la final de Xbox y PS4 del Fut Azteca Ecup

El gran torneo de Azteca Esports llegará a su final con la clasificación de los dos mejores talentos de México a la final nacional del Fut Azteca Ecup

Final nacional de consolas PS4 y Xbox Fut azteca Ecup

Escrito por: Azteca Deportes

Un mes de competencia está por llegar a su final con el objetivo de encontrar al mejor jugador de FIFA de nuestro país, que se enfrentará en la gran final nacional del Fut Azteca Ecup, para buscar su clasificación al torneo internacional que lleva el mismo nombre.

Xpharm se convierte en el primer finalista del Fut Azteca Ecup

Este lunes 20 de junio será transmitida la final de los torneos de PS4 y Xbox a través de las plataformas digitales de Azteca Esports, app y Sitio de Azteca Deportes a partir de las 6:30 pm (Tiempo de la Ciudad de México).

Te puede interesar: Los torneos nacionales están llegando a su fin | Weekly Show Semana 3

Solo uno de los cuatro finalistas de los eventos desarrollados para la consolas de Xbox y PlayStation podrá representar a México en contra del campeón de los campeonatos organizados por las televisoras: Caracol de Colombia, FUTV de Costa Rica, además del invitado especial de Argentina.

Cuartos de final de Fut Azteca Ecup.

Por parte del torneo en la plataforma de PlayStation 4, uno de los mejores jugadores profesionales y seleccionado nacional, Crackheber se medirá ante el talento de Chivas Esports, Xpharm que quiere llegar al internacional para mantener el título en México.

En el caso de Xbox, PanqueDeus se prepara para enfrentar a un experimentado NEROSTARLD432, quien llegó a la final de la consola de Microsoft con facilidad.

El gran campeonato internacional se llevará a cabo el próximo sábado 25 de junio de 2022 en las instalaciones de TV Azteca Ajusco a las 8:00 pm.

Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Luis Roberto Alves “Zague” y compañía le abrirán las puertas de México a los mejores talentos del simulador de futbol, con la mejor narración del balompié nacional del magno evento organizado por Azteca Esports y TV Azteca Deportes.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

Ver en vivo
11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP