Los astros de League of Legends no estarán completos en el Allstars 2020

El All stars es un evento organizado por Riot games, en el que se dan distintos shows match para el goce y disfrute de la comunidad, así como el de los players que participan.

Las modalidades y modos de juego que salen de la “normalidad” en la que compiten día a día los profesionales le agrega un sabor especial, pues los jugadores compiten sin presiones, solo por diversión y dar un gran espectáculo.

Cada año se organizan votaciones para elegir a los jugadores más populares de cada región, lo cual permite elegir a la comunidad a sus respectivos representantes, pero, no siempre se consigue que los jugadores participen en este evento extra-oficial a la temporada regular o las competencias internacionales, algunos jugadores prefieren darse vacaciones y olvidarse un poco del league of legends.

Este año no es la excepción, y el primer caso lo tiene Norteamérica, pues el tirador de TSM “Doublelift” decidió no participar, pero no acaba ahí, también “Zven” tirador de Cloud 9 se baja del barco.

En Europa no hay excepciones, de hecho, la alineación completa de G2 está fuera de la lista de votaciones, y es entendible después de tener un año muy pesado y agotador especialmente en el pasado campeonato mundial.

A ellos se les suma “Nemesis” Mid laner de Fnatic.

El evento será muy complicado de ejecutar, pues recordemos que en esta ocacion se jugará de manera presencial, ahora los jugadores tendrán que jugar desde casa o desde las oficinas de Riot en su país.