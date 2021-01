Griffin dice adios al competitivo internacional de League of Legends

[Griffin Final Announcement]



안녕하세요. 팀 그리핀입니다.



오늘부로 그리핀 LoL팀의 해산 소식을 전해드립니다.



그동안 응원해주셔서 감사합니다.



Hi, this is team Griffin.



We announce that Griffin LoL team is disbanded from today.



Thank you for supporting us. pic.twitter.com/LH47Ol3nom