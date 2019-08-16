Jugador mexicano destaca en torneo de Esports en Seúl

En el 1er día de competencia del Hearthstone Masters Tour en Seúl, Corea del Sur, destacó el desempeño del mexicano "Empanizado" @EmpanizadoHS , quien finalizó en el lugar 13 de 328 participantes; con 6 partidas ganadas y sólo una perdida.

Memo Tolosa, originario de Mérida, Yucatán, utilizó un mazo "Combo Priest" y fue el latinoamericano con mejor récord, junto al chileno Pablo Peña @topopablo11hs , quien también terminó con marca de 6-1.

Fueron 10 horas continuas de partidas en formato suizo o "Swiss pairings", en los que cada jugador tuvo 7 encuentros al mejor de 3.

Sólo 3 jugadores lograron ganar todas sus partidas. El francés "Zhym" @Helios_Zhym , el británico, "DeadDraw" @DeadDrawHS y el filipino "Staz".

**** Aquí la tabla de resultados al momento ****

En el día 2 continúa la acción con 5 encuentros de ronda suiza y después, los mejores 8 participantes se dividirán en 2 grupos de 4 para las finales.

Daniel Padilla Bañuelos @DanielsenPB /Azteca Esports

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