Primer latino a las finales de Hearthstone Grandmasters

Después de 8 semanas de acción en la temporada regular del Hearthstone Grandmasters, la región norteamericana tiene a su campeón, Francisco “PNC” Leimontas, jugador originario de Argentina e integrante de Team Genji.

El camino para llegar a la cima no fue nada fácil para el argentino, ya que a lo largo de la temporada regular externó en varias ocasiones problemas de ansiedad y retraso en la conexión que afectaron su desempeño en el juego. Sin embargo, el día de hoy, después de una final contundente con su mazo de _mago ciclón_ en contra del canadiense Purple, logró llevarse el primer lugar de esta primera temporada y se convirtió en el primer latino en clasificar en una final mundial de Hearthstone.

Hearthstone Grandmasters es la máxima competencia del juego de cartas de Blizzard que reúne a los mejores jugadores de tres regiones: 16 de la región americana, europea y asiática-pacífico. Ellos son elegidos de acuerdo a sus ganancias, puntos competitivos y presencia competitiva en años anteriores.

La final épica global se llevará a cabo en Blizzcon, el 1 y 2 de noviembre de este año, dondese encontrarán los mejores jugadores de cada una de las regiones, y se estarán disputando una bolsa de premios de $500,000 dólares.

¡Sigue de cerca los pasos de Francisco “PNC” Leimontas y de esta gran competencia en Azteca Esports!

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