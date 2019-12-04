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Fútbol

Surgical Goblin queda fuera de la final del CRL

Team Liquid se queda sin uno de sus jugadores más importantes en vísperas de la CRL.

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Escrito por: Juan Antonio Pinacho

Ciudad de México.- La final global de la Clash Royale League (CRL) está cada vez más cerca, donde 6 equipos en enfrentarán por levantar la copa del campeón de este popular juego

Sin embargo Team Liquid, ha sufrido un revés muy importante que podría arrebatarle la oportunidad de obtener el título de la CRL, ya que el Holandés Surgical Goblin, uno de los jugadores más importantes de dicho equipo no podrá acudir a la final debido a problemas de visado, frenando de forma abrupta 3 años de duro esfuerzo por llegar a la gran final de este torneo.

Sin embargo y a pesar del inconveniente, el jugador Holandés espera que Erick, jugador que lo reemplazará pueda hacer buena mancuerna con el resto de Team Liquid y juntos puedan ganar la final de la Clash Royale League este 7 de Diciembre en Los Ángeles.

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