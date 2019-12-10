Team Liquid se corona en el mundial del CRL

Ciudad de México.- El pasado 7 de Diciembre se llevó a cabo la final mundial del Clash Roytale League (CRL) donde los mejores 6 equipos de las regiones West, China y Asia se enfrentaron en diversos duelos para definir que equipo es el mejor del mundo, quedando en la gran final el representante de la región West, Team Liquid y el representante de la región China G.EDGM.

En el primer juego, la dupla conformada por Surgical Goblin y KaNaRiOoo vencieron 2-1 al equipo Chino en la modalidad 2v2. Para el juego 2 KaNaRiOoo se lleva el segundo punto al vencer 2-0 a Higher con un poco de suerte en la segunda ronda, donde el tiempo jugó a su favor. El tercer juego se lo llevó G.EDGM a manos de Soloman, quien vapuleó 2-0 a DiegoB. Sin embargo Team Liquid eligió a Surgical Goblin para el juego 4, quien después de un pequeño revés demostró porque es uno de los jugadores más fuertes del equipo venciendo 2-1 a Nuomici, cerrando la final 3-1, con Team Liquid como el campeón mundial de la CRL.

Sin duda alguna, uno de los jugadores más importantes del torneo fue Surgical Goblin quien de último momento recibió su Visa que le permitió viajar a Los Ángeles, pudiendo apoyar a su equipo en momentos claves como la victoria dramática que obtuvo ante Morten, integrante de SK Gaming, donde el Holandés llevaría a Team Liquid a la ronda final con solo un punto de diferencia frente a su rival.