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Fútbol

Team Liquid se corona en el mundial del CRL

Surgical Goblin y KaNaRiOoo fueron piezas clave para obtener el trofeo.

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Escrito por: Juan Antonio Pinacho

Ciudad de México.- El pasado 7 de Diciembre se llevó a cabo la final mundial del Clash Roytale League (CRL) donde los mejores 6 equipos de las regiones West, China y Asia se enfrentaron en diversos duelos para definir que equipo es el mejor del mundo, quedando en la gran final el representante de la región West, Team Liquid y el representante de la región China G.EDGM.

En el primer juego, la dupla conformada por Surgical Goblin y KaNaRiOoo vencieron 2-1 al equipo Chino en la modalidad 2v2. Para el juego 2 KaNaRiOoo se lleva el segundo punto al vencer 2-0 a Higher con un poco de suerte en la segunda ronda, donde el tiempo jugó a su favor. El tercer juego se lo llevó G.EDGM a manos de Soloman, quien vapuleó 2-0 a DiegoB. Sin embargo Team Liquid eligió a Surgical Goblin para el juego 4, quien después de un pequeño revés demostró porque es uno de los jugadores más fuertes del equipo venciendo 2-1 a Nuomici, cerrando la final 3-1, con Team Liquid como el campeón mundial de la CRL.

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Sin duda alguna, uno de los jugadores más importantes del torneo fue Surgical Goblin quien de último momento recibió su Visa que le permitió viajar a Los Ángeles, pudiendo apoyar a su equipo en momentos claves como la victoria dramática que obtuvo ante Morten, integrante de SK Gaming, donde el Holandés llevaría a Team Liquid a la ronda final con solo un punto de diferencia frente a su rival.

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