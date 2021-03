Álvaro Ortiz es segundo en el Abierto Mexicano de Golf

Una primera ronda de 64 golpes, ocho bajo par, colocó al mexicano Álvaro Ortiz en la segunda posición de la edición 61 del Abierto Mexicano de Golf, que tiene como escenario el campo de Estrella de Mar, y que es avalado por el PGA TOUR Latinoamérica y la Federación Mexicana de Golf (FMG).

Álvaro Ortiz, único representante nacional en la edición 2019 del Masters Tournament en el Augusta National Golf Club, se encuentra a un solo golpe de distancia del líder de la competencia, que reparte una bolsa de 175 mil dólares, el argentino Tommy Cocha, quien firmó una tarjeta de 63 impactos, nueve bajo par.

Con su hermano Alejandro como caddie, Álvaro Ortiz inició con pie derecho su presentación en Estrella del Mar. Su tarjeta de 64 golpes, enmarcada por nueve birdies y solo un bogey, que lo encamina a dar la pelea por el título en el Abierto más importante de su país. El jugador de 25 años ocupa el cuarto lugar del Listado de Puntos y busca esta semana un triunfo que lo ponga en la pelea por los honores de Jugador del Año del PGA TOUR Latinoamérica.

Tommy Cocha, líder del torneo.

“Siempre que vengo a este campo me siento muy cómodo con mi juego. Esta es una semana especial no solo porque tengo a mi hermano en la bolsa de palos, también está mi familia aquí apoyándome. Traté de aprovechar lo que más pude la poca brisa de la mañana y como he venido diciendo mi objetivo es hacer un número similar al de hace un año”, sostuvo el oriundo de Guadalajara.

Por su parte, el poblano Juan Carlos Benítez, campeón hace dos años en Estrella del Mar en un torneo correspondiente a la Gira de Golf Profesional, y el veracruzano Raúl Pereda, se encuentran empatados en la posición 15, ambos con un score de 67 impactos, cinco por debajo del par de campo.

Contingente mexicano

En el torneo, primero del calendario 2021 del PGA TOUR Latinoamérica están participando 31 exponentes nacionales, entre ellos cinco golfistas amateurs. Destaca la presencia de los integrantes del Korn Ferry Tour, Oscar Fraustro, Armando Favela, así como Isidro Benítez, quien formara parte del field del THE OPEN (Abierto Británico) en 2019.