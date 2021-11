Tres mexicanos se mantienen en la pelea en Mayakoba

La segunda ronda del World Wide Technology Championship at Mayakoba dejó un balance positivo en cuanto a la representación mexicana se refiere.

Tres de los cinco que empezaron el torneo, lograron pasar el corte y uno de ellos se metió entre los primeros tres lugares con una jornada sobresaliente. Se trata de Carlos Ortiz, quien inició su recorrido con bogey, pero luego se repuso acumulando siete birdies, cuatro de ellos de manera consecutiva en los hoyos dos, tres, cuatro y cinco, logrando empatar en el tercer puesto con -10 golpes al noruego y vigente campeón del torneo, Viktor Hovland con un acumulado de -10.

“Obviamente hay que estar en buena posición, pero lo importante es seguir jugando sólido para estar en posición en los últimos hoyos. Me voy bastante contento”, comentó Ortiz después de su ronda.

!Lo toma con calma!



.@carlosortizGolf se mostró mesurado después del excelente resultado que tuvo hoy en la segunda ronda del @WWTatMayakoba el cual le valió para colocarse como líder al momento 🙌🏼 pic.twitter.com/wldYSQluaW — TV Azteca Golf (@TVAztecaGolf) November 5, 2021

Por su parte, Abraham Ancer, quien volvió a jugar junto con el propio Carlos y el veterano Sergio García, se ubicó en la vigésima octava posición del tablero, luego de un día en el que firmó una tarjeta de tres birdies, un eagle y dos bogeys para un total de tres bajo par y un acumulado de -6.

“Igualito que ayer, no se ha dejado el putt, he batallado bastante con la velocidad. Buenos putts que se metieron y de hecho el primer putt que metí hoy, que estuvo más o menos bueno, fue el peor putt que rodé en todo el día y se metió. Así es esto, ni modo, hay que seguir con paciencia”, declaró Ancer.

Bobby Díaz se crece y salva el corte

Otro mexicano que tuvo una destacada salida el día de hoy, fue el veracruzano Roberto “Bobby” Díaz, quien se fue con cuatro birdies y ningún bogey, poníéndose con seis golpes bajo par en la posición 28 junto con Ancer y otros 11 golfistas.

“Yo creo que nada más vino otro Bobby hoy”, bromeó Díaz.

“La verdad es que vengo haciendo muy bien las cosas y hay veces que se da y a veces no se da, he jugando muy bien todo el año y hay rondas que no se dejan y hay otras que se dejan”, agregó el mexicano.

Quienes no corrieron con la misma suerte de sus compatriotas, fueron Juan Carlos Benítez y Juan Diego Fernández, quienes no lograron superar el corte, empatando el par y quedando un golpe arriba del mismo, respectivamente.

Después de dos rondas, el estadounidense Matthew Wolff se mantiene en el liderato con -13, seguido de su compatriota Scottie Scheffler con -11. El mexicano Carlos Ortiz compartirá grupo con ellos este sábado en la tercera ronda del torneo.