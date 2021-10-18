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La niña de 16 años que rompió la marca de menos golpes

Hasta hace unos días, ninguna golfista había podido hacer menos de 59 golpes en ninguna competencia formal, algo que la joven Macy Pate se encargó de realizar.

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Escrito por: Luis Zubieta

En el año 2001, la golfista sueca naturalizada estadounidense, Annika Sorenstam, quien fuera la número uno del mundo durante más de una década se convirtió en la única jugadora en la historia de la LPGA que ha podido firmar una tarjeta de 59 golpes bajo par. Un hecho que, entre los hombres del PGA TOUR, sólo 11 han podido realizar.

Annika firmó una segunda vuelta con ocho birdies consecutivos, mientras que en la primera vuelta realizó cinco, sin ningún bogey, para terminar con -13 golpes bajo par, esto durante el segundo día de actividades del Standard Register PING, celebrado en Arizona.

La hazaña de Macy Pate

Desde esa fecha, ninguna mujer golfista había podido realizar tal proeza, hasta que apareció Macy Pate, una joven estudiante de segundo año en la preparatoria Reagan (Carolina del Norte), quien salió inspirada a su ronda para superar la marca de Sorenstam.

Pate logró 57 golpes bajo par con 14 birdies y 4 pares, un score que muchos de los jugadores profesionales podrán soñar con lograr, pero difícilmente podrán cumplir.

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La histórica actuación de la joven de apenas 16 años de edad, se produjo en el Bermuda Run Country Club de Carolina del Norte, durante el campeonato de conferencia del Central Piedmont 4-1. La mejor parte de la historia podría ser la forma en la que Pate terminó su ronda.

Cuando tuvo la oportunidad de hacer un birdie en el hoyo 16, sabía que si lo embocaba, terminaría con una nada despreciable ronda de 59, dos golpes mejor que el récord de puntuación de la conferencia, (61). Pero en lugar de ello, embocó el putt y luego hizo birdie en los dos últimos hoyos para cerrar con 57.

Seguramente la jovencita guardará este recuerdo por muchos años, un momento que difícilmente se le borrará de la memoria y que quizá nunca más pueda repetir.

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