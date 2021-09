Estados Unidos se acerca a la gloria en la Ryder Cup

Estados Unidos acrecentó su ventaja sobre Europa en la Ryder Cup. Los estadounidenses pusieron el marcador 11-5 a su favor este sábado en Whistling Straits. Mañana se definirá si consuman el triunfo o bien los europeos logran una épica remontada.

Sergio García y Jon Rahm lograron ganar su tercer partido en la Copa y por la tarde el irlandés Shane Lowry y el inglés Tyrrell Hatton cosecharon otro punto para los europeos contra Tony Finau y Harris English (1 arriba en el 18).

“Ha sido un día muy bonito. Creo que los dos lo hemos pasado muy bien. Yo me lo he pasado de maravilla con Jon y he disfrutado muchísimo. Empujándonos en cada momento e intentando hacerlo lo mejor posible para darle esa chispita al equipo y ver si poco a poco íbamos remontando”, dijo Sergio García.

“Ha sido un día increíble, sobre todo viéndole jugar y las cosas que ha hecho. Hay una cosa de la que estoy un poco triste, me gustaría tener 28 o 30 años para poder jugar diez Ryder Cup más con él. No sé cuántas me quedan, espero que unas cuantas, y podamos jugar alguna vez más”, añadió el golfista de 41 años, ganador del Masters de Augusta en 2017.

“Hemos tenido un gran día. Hemos ganado los tres partidos que hemos jugado juntos y haciendo grandes cosas. Lo divertido que es poder compartir este paseo con otro jugador, no lo podemos hacer muy a menudo. Hacerlo con alguien como él es simplemente añadir a la historia que está creando”, agregó Jon Rahm demostrando su admiración por su compañero.

Puede interesarte: La opinión de Abraham Ancer sobre la Ryder Cup

Sin embargo, los otros dos partidos se han terminado con la victoria de los estadounidenses Bryson Dechambeau y Scottie Scheffler contra el inglés Tommy Fleetwood y el noruego Viktor Hovland (3 y 1), y de Dustin Johnson y Colin Morikawa contra el inglés Ian Poulter y el norirlandés Rory McIlroy.

“No han sido los dos mejores días para el equipo. A ver si la energía que tenemos él y yo se contagia en el vestuario y en el hotel y mañana salimos todos con esa fuerza”, señaló Rahm, número uno del mundo.

Partidos para el domingo en la Ryder Cup

En la última jornada del domingo, Estados Unidos solo necesita 3,5 puntos para llegar a los 14,5 y arrebatar la Ryder Cup a Europa, que necesita obtener 9 puntos en los doce partidos individuales en los que se enfrentarán: Scchauffele y McIlroy, Cantlay y Lowry, Scheffler y Rahm, DeChambeau y García, Morikawa y Hovland, Johnson y Casey, Koepka y Wiesberger, Finau y Poulter, Thomas y Hatton, English y Westwood, Spieth y Fleetwood, y Berger y Fitzpatrick.

EFE.