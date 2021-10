La Gira de Golf Profesional está de vuelta

Después de una pausa de casi cuatro meses por la situación sanitaria en el país a causa de la pandemia, este fin de semana, gracias al cambio en el semáforo epidemiológico, regresa la Gira de Golf Profesional, único circuito de paga que se desarrolla en territorio nacional.

El Club Campestre de León, Guanajuato será el escenario que reciba la sexta fecha de la temporada 2021, la cual contará con un field llamativo y una bolsa a repartir de un millón 600 mil pesos.

#Entérate Estamos de regreso. ¡No te pierdas la sexta etapa de la temporada del 27 al 30 de octubre en el Club Campestre de León. #GiraGolfMX #golfmexico pic.twitter.com/aqS2z1btqD — giragolfmx (@giragolfmx) October 24, 2021

José Toledo y José de Jesús “Camarón” Rodríguez entre los golfistas confirmados

Entre los golfistas participantes estarán el guatemalteco José Toledo y el mexicano José de Jesús “Camarón” Rodríguez, número uno y dos del Ranking, respectivamente. Otros representantes del golf nacional serán Juan Carlos Benítez y Juan Diego Fernández quienes también participarán en el World Wide Technology Championship at Mayakoba del PGA Tour la próxima semana.

“Estoy muy contento de estar de nueva cuenta en México para una etapa más de la Gira Mexicana, es una gran plataforma para nosotros los profesionales en el contintente. Espero tener una buena actuación y mantenerme al frente del Ranking”, dijo José Toledo.

Por su parte el ex integrante del PGA Tour, José de Jesús “Rodríguez” originario de Irapuato, Guanajuato comentó: “Estoy muy motivado para disputar esta etapa aquí en León, muy cerca de donde vivo, he entrenado mucho y espero que me salgan las cosas”.

Los poblanos Isidro Benítez y Jorge Villar, el tijuanense Armando Favela, el chihuahuense Oscar Fraustro, así como el estadounidense Josh Radcliff y el argentino Alan Wagner también formarán parte del field.

“Es un field la verdad de lujo, está el líder de la gira José Toledo, además de varios profesionales jóvenes que están empezando a jugar esta temporada, que se graduaron de college en Estados Unidos y que ya tienen donde competir, que es la gira en México y que traen un nivel la verdad impresionante. Creo que la gira va a seguir rindiendo frutos en cuanto a la proyección de nuevos talentos que van saliendo de nuestra gira y eso es motivo de una gran satisfacción”, manifestó Alejandro Quiroz, director de la Gira de Golf Profesional en entrevista para Azteca Deportes.

“El campo de verdad está en condiciones óptimas, hay muy buen field, va a haber muchos birdies, va a haber espectáculo entonces yo creo que vale la pena estar atentos a lo que suceda esta semana acá en El Campestre de León, Guanajuato, estamos muy contentos y muy entusiasmados de regresar después de cuatro meses”, concluyó

