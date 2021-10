Manuel Torres se consagra en el Campestre de León

En una de las contiendas más disputadas en lo que va de la actual temporada, el venezolano Manuel Torres con marcador de 200 golpes, 16 bajo par, se adjudicó la sexta etapa del 2021 en la Gira de Golf Profesional, la cual tuvo como escenario el Club Campestre de León.

El originario de Caracas, Venezuela, derrotó en el primer hoyo de desempate al poblano Isidro Benítez para debutar como campeón en la Gira de Golf

Profesional en lo que es su primer año como integrante del único circuito de paga de golf en nuestro país.

“Me siento muy contento, la verdad este Tour me ha ayudado mucho a elevar mi nivel, es una extraordinaria plataforma para todos los golfistas profesionales en el contintente. Jugué muy bien, fue una extraordinaria ronda y por fortuna se me dieron las cosas para llevarme el triunfo”, dijo el venezolano.

“La verdad sentía que tenía que ganar un trofeo pronto y estoy feliz de haya sido aquí en León, en este estupendo campo donde nos trataron muy bien. Desde que llegué a México me han hecho sentir como en casa. En lo que al desempate se refiere, Isidro y yo somos amigos desde hace muchos años, en esta ocasión, hice el birdie y él no”, agregó Manuel Torres quien se hizo acreedor a un cheque de 265 mil pesos.

JORGE REYES

Benítez buscará un lugar en el World Wide Technology Championship at Mayakoba

Por su parte el mexicano Isidro Benítez, quien buscaba su tercer triunfo en la Gira de Golf Profesional señaló que: “Lo importante es que estoy de regreso, jugué muy bien y sobre todo estuve excelente con los wedges, lo que me servirá mucho para la calificación el próximo lunes del WWT Championship at Mayakoba. Me da mucho gusto que haya ganado Manuel Torres quien es un gran amigo”.

En la tercera posición con marcador de 201 golpes, 15 bajo par, terminó el jugador local Diego Córdova quien salió como líder a la ronda final de la competencia.