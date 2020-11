Abraham Ancer habla de su desempeño en el Masters de Augusta

AUGUSTA, GEORGIA.- En un debut que hizo soñar a todo México, el golfista mexicano Abraham Ancer recibió a Inés Sainz, enviada de Azteca Deportes a Augusta, Georgia, quien entrevistó al tamaulipeco tras finalizar empatado en la posición 13 del Masters Tournament, uno de los cinco Majors del golf varonil.

“Me siento muy bien, aunque un poquito frustrado con la última ronda, pero para haber sido primer Masters fue una experiencia increíble con tres rondas muy, pero muy buenas”, dijo el actual número 22 del Official World Golf Ranking (OWGR) tras registrar un marcador de 280 golpes, ocho bajo par, producto de recorridos de 68,67,69 y 76.

“Fueron muchas emociones como el estar en el threesome de honor en mi debut en el Masters. Me sentí muy cómodo, de verdad estaba jugando muy sólido, pero lo de la ronda final son cosas que pasan en Augusta. En el hoyo dos, tenía un putt para birdie pero me equivoqué en la caída y lo fallé, de ahí cambió todo”, agregó el “Turco”.

Después de tres rondas el originario de Reynosa, Tamaulipas, se mantuvo en los primeros lugares del considerado por muchos el torneo más importante del mundo, sin embargo, un mal cierre lo relegó al sitio 13, aún así, Ancer hizo historia al registrar el mejor resultado de un exponente nacional en el Augusta National Golf Club.

Asimismo, el golfista mexicano reconoció el gran desempeño del estadounidense Dustin Johnson, quien obtuvo su primer título en el Masters Tournament. “Dustin está jugando increíble, de hecho me tocó jugar en los Playoffs con él, y me tocó verlo ir 11 menos en 11 hoyos. Es un gran jugador y está jugando con mucha confianza, está muy bien con el putter, si le pegas como él, no hay muchas cosas que puedan pasar mal”.

Se prepara para el 2021

“Traté de olvidar lo malo rápidamente, pero me costó un poco más, aún así fue una experiencia increíble, voy a sacar todo lo positivo. El siguiente Masters es en cinco meses por lo que tomé muchas notas para la siguiente vez”, dijo Abraham. “(Augusta) es un campo complicado, divertidísimo y hermoso, pero hoy (ayer) me dio un dolor de cabeza, esa experiencia me ayudará mucho para el futuro”.