Se impone veterano Stewart Cink en Napa, California

NAPA, CALIFORNIA.- Tuvieron que pasar cuatro mil 74 días para que el estadounidense Stewart Cink se reencontrara con el triunfo en el PGA TOUR. El originario de Huntsville, Alabama se proclamó campeón del Safeway Open, primer torneo de la campaña 2020-21 del circuito más importante del mundo.

First win in 4̶,̶0̶7̶5̶ ... 0 days. 🏆 pic.twitter.com/NuZaNOLdlJ — PGA TOUR (@PGATOUR) September 14, 2020

El ahora ganador de siete títulos en la gira estadounidense, se impuso en el Silverado Resort and Spa North de la localidad de Napa al sumar recorridos de 67, 70, 65 y 65 para un acumulado de 267 golpes, 21 bajo par, dos impactos de ventaja con respecto a su compatriota Harry Higgs.

Esta fue la primera victoria para Cink desde el The Open Championship de 2009. “Definitivamente tuve muchas emociones hoy (ayer). En algunas ocasiones me sentí abrumado por un sentimiento de gratitud y me sentí tan afortunado de estar en la posición en la que estoy”, dijo el campeón.

Por su parte Kristoffer Ventura (-17) representante de Noruega, pero quien cuenta también con la nacionalidad mexicana, finalizó empatado en la séptima posición del torneo que repartió una bolsa de seis millones 600 mil dólares, en tanto que el tapatío Carlos Ortiz compartió el casillero 46 con 279, menos nueve.