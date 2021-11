Bicampeonato de Hovland en Mayakoba, Carlos Ortiz sublíder

El World Wide Technology Championship at Mayakoba ha tenido un cierre acorde a las expectativas. Por primera vez en las 15 ediciones del torneo, se consumó un bicampeonato, el del noruego Viktor Hovland. Además, Carlos Ortiz terminó en el segundo lugar y el también mexicano Abraham Ancer cerró su participación con un exitoso resultado que le permitió culminar en la séptima posición.

A pesar de la destacada actuación que tuvo Carlos Ortiz este domingo en el campo del Camaleón, registrando seis birdies con un solo bogey, Hovland nunca bajó el ritmo. A tal grado que los 23 golpes bajo par con los que terminó consiguiendo el título, se convirtieron en el nuevo récord del torneo. La tarjeta firmada por Viktor este domingo contó con seis birdies y dos bogeys.

“La verdad es que me quedo muy contento, satisfecho y que los mexicanos sepan que di el 100%, más no me quedó, luché todo lo que pude y obviamente me encantaría haber ganado, pero a veces no se puede. Hay veces que gente como Viktor juega un nivel increíble que nada más no se puede”, declaró Carlos Ortiz al finalizar la actividad.

Showing out in his home country. 🇲🇽@CarlosOrtizGolf has rattled off four straight birdies to jump to T2. pic.twitter.com/MCDtTCBCnH — PGA TOUR (@PGATOUR) November 7, 2021

Ancer cierra fuerte

Por su parte, después de no haberse sentido conforme con su resultado en las tres primeras rondas, Abraham Ancer despuntó este domingo con una tarjeta de siete birdies y un solo bogey para finalizar en la séptima posición con un total de 15 golpes bajo par.

“La verdad que ya me voy un poquito más tranquilo, de hecho hoy en los primeros nueve hoyos, venía bastante frustrado, cometí varios errores, vi putts que no metí y me estaba diciendo, no puede ser lo mismo, tres, cuatro días seguidos y me tranquilicé, pegué un buen tiro en el diez y un buen putt y me dio un poquito más de confianza”, fue parte de lo que dijo Ancer al culminar su recorrido.

En cuanto a Roberto “Bobby” Díaz, el otro mexicano que terminó el evento, sus ocho golpes bajo par lo situaron en el lugar 45 del tablero.