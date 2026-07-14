¡Ni 24 horas duraron completos! Estas son las bajas que Chivas confirmó para el inicio del Apertura 2026

Aunque parece que todo el primer equipo ya está bajo las órdenes de Gabriel Milito y todo estaría en control para iniciar un nuevo semestre dentro del futbol mexicano, a Chivas le confirmaron al menos 8 bajas. Y es que los jóvenes del club tapatío son la base para buscar su clasificación al Mundial-Sub 20 de 2027 y donde también se busca boletaje a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿EL ÚLTIMO BAILE DE DESCHAMPS? El legado del técnico que marcó una era en Francia

¿Qué jugadores de Chivas fueron convocados a la selección mexicana Sub-20?

Recién recuperaron a sus 5 seleccionados nacionales que disputaron el Mundial con la selección mayor, cuando la lista de convocados para el Mundial Sub-20 mueve el entorno del chiverío. Y es que al menos 3 de los 8 convocados ya tenían trabajo y constancia en los trabajos del primer equipo. Ante eso, el técnico tendrá que ajustar para el inicio del Apertura 2026.

Los convocados por Alex Diego para buscar un cupo en el próximo Mundial de la categoría y los JJOO 2028 incluyen a estos 8 futbolistas de Chivas: Cristo Navarrete, Juan Liceaga, Carlos Hernández, Yohan Orozco, Diego Covarrubias, Samir Inda, Santiago Sandoval y Hugo Camberos. En ese sentido, el Guadalajara vuelve a formar parte elemental de este proceso que apunta a Los Ángeles en dos años más.

Si bien, la mayoría de estos jóvenes están en trabajos sobre todo en las filiales del equipo, la afición destaca el caso de Hugo Camberos y Santiago Sandoval. Allí las gestiones del club permitieron que dos hombres que tienen protagonismo en el primer equipo salieran al tricolor. Y es que se entiende la importancia del proceso que este equipo nacional tiene para el futuro inmediato del futbol mexicano.

¿Chivas podrá contar con el resto de su plantel para la Jornada 1 del Apertura 2026?

Parece que aunque los mundialistas de 2026 ya se incorporaron con el trabajo del resto del plantel, descansarían - al menos de la titularidad - en esta primera fecha contra Toluca. Por lo que probablemente sean de la partida en la Fecha 2, sino es que hasta la Leagues Cup. Sin embargo, aunque los siguientes hombres no están contemplados en las actividades del primer equipo, también se confirmaron 4 bajas por culpa del tricolor.

Estos 4 nombres son los de Carlo Soldati, Gael García, Brandon Téllez y Juan Uribe, que fueron convocados por Eduardo Arce para disputar los Juegos Panamericanos de 2026 en República Dominicana. Además de que el equipo espera la vuelta de Efraín Álvarez, que sigue en recuperación tras una operación de urgencia a la que se sometió a finales del Clausura 2026.