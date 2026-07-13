Chivas aporta a OCHO futbolistas para buscar el boleto a LA 2028 y el Mundial sub20

La Selección Nacional de México Sub-20 ha revelado su lista definitiva de 21 convocados para enfrentar el próximo Torneo Sub-20 de la Concacaf, y la gran noticia es el claro protagonismo del Club Deportivo Guadalajara. En un movimiento que reafirma su compromiso con las fuerzas básicas, el "Rebaño Sagrado" se consolida como la base del equipo nacional al aportar a ocho jugadores, quienes serán piezas clave bajo las órdenes del técnico Alex Diego para buscar el boleto a la Copa del Mundo de la categoría y la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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La base rojiblanca toma el mando

La representación de Chivas en el combinado tricolor es contundente, abarcando todas las líneas del campo. Los jugadores convocados que se formaron en Verde Valle son: los guardametas C. Navarrete y J. Liceaga; los defensas C. Hernández y Y. Orozco; los mediocampistas D. Covarrubias, S. Inda y S. Sandoval; además del delantero H. Camberos. Esta cifra de ocho elementos subraya el trabajo de formación que realiza la institución tapatía y la confianza depositada por el cuerpo técnico nacional en sus jóvenes talentos.

Un proyecto con visión de futuro

El resto de la convocatoria se complementa con talento de clubes como Santos, Tigres, FC Juárez, Atlas, Atlante, Pachuca y el Flamengo de Brasil, formando un grupo sólido con el objetivo de trascender a nivel internacional. Bajo el esquema del "Proyecto Selecciones", Alex Diego busca que esta base rojiblanca, junto al resto de los seleccionados, logre consolidar un equipo capaz de dominar el torneo de Concacaf.

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