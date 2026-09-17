Ya se sabe quién será el árbitro del Clásico Nacional y muchos no estuvieron de acuerdo

Víctor Alfonso Cáceres Hernández será el árbitro encargado de dirigir el Clásico Nacional de la jornada 9 del Apertura 2026. Un partido con mucha expectativa, ya que el Club América podría conseguir el centenario de victorias ante su acérrimo rival, mientras que Chivas buscará volver a tener el liderato y colocarse en lo más alto de la tabla general.

Este próximo sábado 19 de septiembre, ambos equipos se verán las caras en el Estadio Banorte, pero la designación arbitral para el Clásico Nacional reabrió el debate sobre la relación de los silbantes mexicanos respecto a la tecnología de revisión de jugadas. Muchos aficionados no están conformes con que Víctor Cáceres sea el juez principal para el juego entre América y Chivas.

Víctor Cáceres y sus polémicas más recientes

La afición puso el ojo sobre el árbitro del Clásico Nacional debido a su historial reciente. Una de las polémicas más destacadas de Cáceres sucedió en la jornada 17 del Clausura 2026, cuando el silbante mexicano decidió no repetir un penal luego de que Camilo Vargas haya atajado el remate en un duelo entre América y Atlas por fase regular.

Esta omisión terminó costándole su participación en la Liguilla del Clausura 2026. Cáceres no quiso escuchar la revisión del VAR, situación que tuvo su castigo posteriormente. Pero esta no fue la única vez que el árbitro dejó de lado las recomendaciones de la tecnología.

Cáceres viene de marcar un penal de Miguel Gómez sobre Nicolás Vallejo en un duelo entre Pachuca y Chivas, pese a que el VAR había intervenido con el objetivo de que el árbitro analice la jugada por segunda vez. Esta decisión le costó no ser contemplado como juez central en los compromisos recientes del Apertura 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



El cuerpo arbitral para el Clásico Nacional del Apertura 2026

La Comisión de Árbitros confirmó a Víctor Alfonso Cáceres Hernández como juez central del partido entre América y Chivas, programado para el sábado 19 de septiembre a las 21:15 horas, tiempo del centro de México. El equipo arbitral estará integrado de la siguiente manera:



Árbitro central: Víctor Alfonso Cáceres Hernández.

Asistente 1: Alberto Morín Méndez.

Asistente 2: José Ibrahim Martínez Chavarría.

Cuarto árbitro: Guillermo Pacheco Larios.

Árbitro VAR: Óscar Macías Romo.

Asistente VAR: Michel Caballero Galicia.

Este será el tercer Clásico Nacional de Cáceres como árbitro central. El silbante estuvo presente en la victoria de Chivas por 3-1 en las semifinales del Clausura 2023 y también dirigió el triunfo del América por 1-0 durante el Apertura 2024, que continúa siendo la victoria más reciente de las Águilas sobre el Guadalajara en la Liga BBVA MX.