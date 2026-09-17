Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Ya se sabe quién será el árbitro del Clásico Nacional y muchos no estuvieron de acuerdo

Víctor Cáceres impartirá justicia en el duelo entre Club América y Chivas por la jornada 9 del Apertura 2026

Víctor Alfonso Cáceres Hernández América Clausura 2025

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

Víctor Alfonso Cáceres Hernández será el árbitro encargado de dirigir el Clásico Nacional de la jornada 9 del Apertura 2026. Un partido con mucha expectativa, ya que el Club América podría conseguir el centenario de victorias ante su acérrimo rival, mientras que Chivas buscará volver a tener el liderato y colocarse en lo más alto de la tabla general.

Este próximo sábado 19 de septiembre, ambos equipos se verán las caras en el Estadio Banorte, pero la designación arbitral para el Clásico Nacional reabrió el debate sobre la relación de los silbantes mexicanos respecto a la tecnología de revisión de jugadas. Muchos aficionados no están conformes con que Víctor Cáceres sea el juez principal para el juego entre América y Chivas.

Víctor Cáceres y sus polémicas más recientes

La afición puso el ojo sobre el árbitro del Clásico Nacional debido a su historial reciente. Una de las polémicas más destacadas de Cáceres sucedió en la jornada 17 del Clausura 2026, cuando el silbante mexicano decidió no repetir un penal luego de que Camilo Vargas haya atajado el remate en un duelo entre América y Atlas por fase regular.

árbitro Víctor Cáceres

Esta omisión terminó costándole su participación en la Liguilla del Clausura 2026. Cáceres no quiso escuchar la revisión del VAR, situación que tuvo su castigo posteriormente. Pero esta no fue la única vez que el árbitro dejó de lado las recomendaciones de la tecnología.

Cáceres viene de marcar un penal de Miguel Gómez sobre Nicolás Vallejo en un duelo entre Pachuca y Chivas, pese a que el VAR había intervenido con el objetivo de que el árbitro analice la jugada por segunda vez. Esta decisión le costó no ser contemplado como juez central en los compromisos recientes del Apertura 2026.

TE PUEDE INTERESAR:

El cuerpo arbitral para el Clásico Nacional del Apertura 2026

La Comisión de Árbitros confirmó a Víctor Alfonso Cáceres Hernández como juez central del partido entre América y Chivas, programado para el sábado 19 de septiembre a las 21:15 horas, tiempo del centro de México. El equipo arbitral estará integrado de la siguiente manera:

  • Árbitro central: Víctor Alfonso Cáceres Hernández.
  • Asistente 1: Alberto Morín Méndez.
  • Asistente 2: José Ibrahim Martínez Chavarría.
  • Cuarto árbitro: Guillermo Pacheco Larios.
  • Árbitro VAR: Óscar Macías Romo.
  • Asistente VAR: Michel Caballero Galicia.

Este será el tercer Clásico Nacional de Cáceres como árbitro central. El silbante estuvo presente en la victoria de Chivas por 3-1 en las semifinales del Clausura 2023 y también dirigió el triunfo del América por 1-0 durante el Apertura 2024, que continúa siendo la victoria más reciente de las Águilas sobre el Guadalajara en la Liga BBVA MX.

Tags relacionados
Lo Más Destacado de la Liga MX | Notas Club América Chivas

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP