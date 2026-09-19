Las bajas confirmadas de Chivas para enfrentar al América en el Clásico Nacional

Chivas tiene casi todo listo para saltar al terreno de juego del Estadio Banorte esta noche. El equipo dirigido por Gabriel Milito se enfrentará al Club América por una nueva edición del Clásico Nacional, correspondiente al Apertura 2026. Sin embargo, el cuadro rojiblanco afrontará este choque sin dos piezas importantes por problemas físicos.

Las dos bajas confirmadas que tiene Chivas para enfrentar al América son José Castillo y Miguel Gómez. Ambos defensores quedaron fuera de la convocatoria por molestias musculares y permanecieron en Guadalajara para continuar con su rehabilitación.

Qué lesiones tienen los jugadores del Guadalajara

Castillo no realizó el viaje a la Ciudad de México debido a que arrastra una lesión muscular y no disputa un partido oficial desde el segundo compromiso de Chivas por la Fase Uno de la Leagues Cup 2026. Si bien es cierto que su ausencia no es nueva, vuelve a reducir las alternativas defensivas de Milito.

Miguel Gómez y José Castillo son bajas de Chivas para el Clásico Nacional|Azteca Deportes

Por su parte, Gómez también se quedó en Guadalajara debido a molestias musculares. En este contexto, el Clásico Nacional será el tercer encuentro consecutivo que se pierde por esta situación.

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El lateral derecho tampoco formó parte del equipo que venció 3-0 a Pumas en la jornada anterior. Su baja afecta principalmente la profundidad del plantel y deja menos opciones para modificar el sector derecho durante el partido.

Cómo suplirá Gabriel Milito las ausencias

Es muy probable que el entrenador argentino repita el mismo once que logró golear a Pumas en el Estadio Akron. Las dos bajas no deberían modificar radicalmente la alineación titular, ya que ninguno estuvo desde el inicio en el partido anterior.

Sin embargo, sus ausencias le quitan profundidad al equipo de Milito, quien tendrá menos opciones para realizar ajustes desde el banco de suplentes en la segunda mitad.

El posible once de Chivas ante América

En caso de repetir el once inicial que utilizó ante los universitarios, Chivas formaría de la siguiente manera:



Raúl Rangel

Diego Campillo

Daniel Aguirre

Luis Romo

Omar Govea

Rubén González

Hugo Camberos

Roberto Alvarado

Santiago Sandoval

Ricardo Marín

Ángel Sepúlveda

Fernando Beltrán y Efraín Álvarez aparecen entre las alternativas que Milito podría utilizar según el planteamiento, cuando ambos equipos se enfrenten este sábado 19 de septiembre, a partir de las 21:15 horas, en el Estadio Banorte.