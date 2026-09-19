Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Las bajas confirmadas de Chivas para enfrentar al América en el Clásico Nacional

El equipo de Gabriel Milito asistirá al Estadio Banorte con dos bajas confirmadas: los detalles

Las bajas confirmadas de Chivas para el Clásico Nacional
Las bajas confirmadas de Chivas para el Clásico Nacional|Crédito: @Chivas / X

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

Chivas tiene casi todo listo para saltar al terreno de juego del Estadio Banorte esta noche. El equipo dirigido por Gabriel Milito se enfrentará al Club América por una nueva edición del Clásico Nacional, correspondiente al Apertura 2026. Sin embargo, el cuadro rojiblanco afrontará este choque sin dos piezas importantes por problemas físicos.

Las dos bajas confirmadas que tiene Chivas para enfrentar al América son José Castillo y Miguel Gómez. Ambos defensores quedaron fuera de la convocatoria por molestias musculares y permanecieron en Guadalajara para continuar con su rehabilitación.

Qué lesiones tienen los jugadores del Guadalajara

Castillo no realizó el viaje a la Ciudad de México debido a que arrastra una lesión muscular y no disputa un partido oficial desde el segundo compromiso de Chivas por la Fase Uno de la Leagues Cup 2026. Si bien es cierto que su ausencia no es nueva, vuelve a reducir las alternativas defensivas de Milito.

Miguel Gómez y José Castillo son bajas de Chivas para el Clásico Nacional
Miguel Gómez y José Castillo son bajas de Chivas para el Clásico Nacional|Azteca Deportes

Por su parte, Gómez también se quedó en Guadalajara debido a molestias musculares. En este contexto, el Clásico Nacional será el tercer encuentro consecutivo que se pierde por esta situación.

TE PUEDE INTERESAR:

El lateral derecho tampoco formó parte del equipo que venció 3-0 a Pumas en la jornada anterior. Su baja afecta principalmente la profundidad del plantel y deja menos opciones para modificar el sector derecho durante el partido.

Cómo suplirá Gabriel Milito las ausencias

Es muy probable que el entrenador argentino repita el mismo once que logró golear a Pumas en el Estadio Akron. Las dos bajas no deberían modificar radicalmente la alineación titular, ya que ninguno estuvo desde el inicio en el partido anterior.

Sin embargo, sus ausencias le quitan profundidad al equipo de Milito, quien tendrá menos opciones para realizar ajustes desde el banco de suplentes en la segunda mitad.

El posible once de Chivas ante América

En caso de repetir el once inicial que utilizó ante los universitarios, Chivas formaría de la siguiente manera:

  • Raúl Rangel
  • Diego Campillo
  • Daniel Aguirre
  • Luis Romo
  • Omar Govea
  • Rubén González
  • Hugo Camberos
  • Roberto Alvarado
  • Santiago Sandoval
  • Ricardo Marín
  • Ángel Sepúlveda

Fernando Beltrán y Efraín Álvarez aparecen entre las alternativas que Milito podría utilizar según el planteamiento, cuando ambos equipos se enfrenten este sábado 19 de septiembre, a partir de las 21:15 horas, en el Estadio Banorte.

Tags relacionados
Lo Más Destacado de la Liga MX | Notas Chivas

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
21 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
21 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
21 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
22 SEP
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
22 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
22 SEP