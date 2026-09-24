Pésimas noticias para Pumas UNAM: las bajas para enfrentar a Atlético San Luis

Pumas UNAM es uno de los clubes más perjudicados por la fecha FIFA pensando en la próxima jornada del Apertura 2026. Los universitarios recibirán a Atlético San Luis el próximo domingo 27 de septiembre con el objetivo de meterse entre los mejores ocho de la tabla general. Sin embargo, tendrá varias bajas por las convocatorias de selecciones.

Cuatro futbolistas del cuadro auriazul fueron convocados para representar a sus respectivos países en esta fecha FIFA, por lo que serán bajas confirmadas para enfrentar a los Potosinos. Álvaro Angulo, Pedro Vite, Robert Morales y Adalberto Carrasquilla son las bajas que tendrá Pumas para el choque contra San Luis del próximo fin de semana.

Angulo fue llamado por Colombia, Vite por Ecuador, Morales recibió su convocatoria con Paraguay y Carrasquilla con Panamá. Este último recibió una tarjeta roja en la jornada anterior frente a Atlas, por lo que su baja ya estaba confirmada desde el pasado fin de semana. De esta manera, Solari deberá rearmar su equipo ante las ausencias de algunos de sus jugadores más destacados.

¡Robert a la Selección de la @Albirroja ! 🇵🇾✨



Le deseamos mucho éxito a nuestro delantero, Robert Morales, por su convocatoria con la selección de 🇵🇾Paraguay en esta fecha FIFA, en donde sostendrán sus amistosos en Estados Unidos ante 🇧🇴Bolivia y 🇨🇴 Colombia. #SiemprePumas pic.twitter.com/pJJcg9IVg7 — PUMAS (@PumasMX) September 21, 2026

Otras bajas que tendrá Pumas en la jornada 10

A las bajas por selección, el cuadro universitario tendrá otras dos bajas confirmadas por lesión. Se tratan de Sebastián Córdova y José Juan Macías, futbolistas que siguen fuera del equipo por lesiones de rodilla. Sin embargo, Pumas podría seguir sumando bajas antes del partido contra San Luis.

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Resulta que Cristian “Chicote” Calderón tampoco suma minutos desde que salió lesionado de la ingle ante León y podría no estar disponible para enfrentar a los Potosinos. De todos modos, habrá que esperar a la convocatoria oficial de Pumas para conocer si finalmente será baja para la jornada 10. De ser así, los Felinos sumarían siete bajas totales ante San Luis.

|X: Fabrizio Domínguez

La buena noticia que recibió Pumas previo a San Luis

No todo son malas noticias para los dirigidos por Solari. César “Chino” Huerta volvió a jugar con la camiseta de Pumas ante Atlas en la jornada 9, por lo que aparece como una de las opciones más destacadas en ataque para el duelo ante Atlético San Luis.

El extremo mexicano volvió a disputar un partido oficial con los auriazules después de un año, nueve meses y 18 días. Le tocó ingresar en la segunda parte ante los rojinegros y ahora podría tener su primera titularidad con Pumas tras su regreso desde Europa.