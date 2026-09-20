OFICIAL: Jugador de la Liga BBVA MX es convocado por selección finalista del Mundial 2026

Santiago Simón fue uno de los convocados por Lionel Scaloni para representar a la Selección de Argentina durante la fecha FIFA de septiembre. El futbolista de Toluca fue una de las últimas incorporaciones del combinado sudamericano, que alcanzó la final del Mundial 2026, donde la lista oficial contará con 36 futbolistas.

Un dato no menor es que Santi Simón formará parte de la despedida de Lionel Messi como jugador de Argentina. El atacante del Inter Miami anunció que se retirará del equipo nacional y la Asociación del Futbol Argentino decidió despedir al laureado futbolista durante esta fecha FIFA, siendo el 6 de octubre el día programado para su adiós a la ‘Albiceleste’.

Santiago Simón es convocado por Argentina|Crédito: @TolucaFC / X

Argentina no suele apostar a la Liga BBVA MX

Históricamente, la Liga BBVA MX no ha aportado muchos jugadores a la Selección de Argentina. La convocatoria de Santiago Simón rompió una sequía de casi siete años en convocatorias definitivas de la ‘Albiceleste’ para futbolistas procedentes del balompié nacional.

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El último antecedente data de noviembre de 2019. Por aquel entonces, Guido Rodríguez, jugador del Club América en ese momento, fue citado para los amistosos ante Brasil y Uruguay. El mediocampista ingresó al minuto 83 del triunfo 1-0 frente a Brasil, disputado el 15 de noviembre de 2019 en Arabia Saudita.

También permaneció en la delegación para el empate 2-2 contra Uruguay del 18 de noviembre, aunque no vio minutos dentro del terreno de juego.

MEXICO CITY, MEXICO - JULY 20: Guido Rodriguez #05 of America struggles for the ball against Leonel Vangioni #11 of Monterrey during the 1st round match between America and Monterrey as part of the Torneo Apertura 2019 Liga MX at Azteca Stadium on July 20, 2019 in Mexico City, Mexico. (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)|Getty Images

Los amistosos que disputará Argentina en la próxima fecha FIFA

La Selección Argentina afrontará tres partidos amistosos en territorio nacional. El primero será frente a Bolivia el miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, escenario que tendrá su capacidad reducida al 50 por ciento debido a una sanción de la FIFA.

Posteriormente, el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el Estadio Mâs Monumental. La actividad finalizará el martes 6 de octubre contra Benín, en el mismo escenario, encuentro que servirá como despedida oficial de Lionel Messi.

Santiago Simón estará disponible para los tres compromisos y buscará sumar sus primeros minutos con la selección mayor de Argentina.