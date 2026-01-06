Las 4 posibles bajas del América para el inicio del torneo

El América ha comenzado a trazar su ruta en un torneo con dudas y afectaciones por problemas físicos de distintos miembros de su plantilla. De cara al arranque del Clausura 2026, este viernes 9 de enero en Tijuana, las águilas tienen cuatro potenciales bajas.

Por primera vez en el semestre, el conjunto azulcrema abrió las puertas a un entrenamiento y, en éste, hubo ausencias notables: Isaías Violante, Erick Sánchez 'el Chiquito' Sánchez, Alejandro Zendejas y Henry Martín.

Ya comienza la enfermería en América

Aunque todos los jugadores mencionados estuvieron presentes en las instalaciones de Coapa, ninguno pisó el terreno de juego durante los ejercicios con balón o de alta intensidad; trabajaron por separado, en el gimnasio, y llevaron a cabo su respectiva terapia con el objetivo de ponerse a punto cuanto antes y estar a las órdenes del director técnico brasileño, André Jardine.

Por ahora, el club no ha publicado el parte médico de ninguno, por lo que todo indica que el cuarteto citado tiene —en mayor o menor medida— la posibilidad de reincorporarse a la dinámica a lo largo de la semana, recibir la convocatoria del cuerpo técnico para viajar el jueves a la ciudad fronteriza y ser opción para medirse a los Xolos.

Buenas y malas para las Águilas

Azteca Deportes pudo saber que, pese a que no se ha abordado como una nueva lesión, al interior del 'Nido' preocupa el caso de Henry; el capitán de los emplumados ha arrastrado una seguidilla de impedimentos físicos en la última época, que no le han permitido participar en los momentos cruciales de la institución recientemente.

A ellos, hay que añadir la situación del lateral derecho, Dagoberto Espinoza, quien todavía se recupera de la rotura de ligamento que sufrió el certamen anterior.

La buena noticia para la causa americanista es que el único refuerzo que han anunciado hasta el momento ya está integrado a la dinámica del entrenador brasileño. Rodrigo Dourado, mediocampista que llegó procedente del Atlético de San Luis, lleva a cabo las cargas de manera normal y se perfila a ser la dupla de Álvaro Fidalgo en la media cancha para la Jornada 1.

