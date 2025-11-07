La Rivers llega y Banda MS vuelve a Call of Duty en una colaboración explosiva para “El Replacer” de Black Ops 7

Ciudad de México, 7 de noviembre de 2025 — La cultura mexicana, el humor irreverente y la acción de Call of Duty vuelven a cruzarse de manera épica: Banda MS se une una vez más al universo del videojuego con una participación especial en la campaña global “The Replacer” de Black Ops 7. Esta colaboración refuerza el lazo entre la música regional mexicana y una de las franquicias más importantes del gaming, ofreciendo momentos cargados de estilo, humor y referencias locales.

💥 ¡Banda MS regresa a Call of Duty!



La agrupación vuelve a unirse a Black Ops 7 en una colaboración épica para la campaña de “El Replacer”, y ahora RIVER también se suma al proyecto.



Una mezcla poderosa y legendaria. 🎮#CallOfDuty #BlackOps7 #BandaMS #TheReplacer #GamingMx pic.twitter.com/ZbqA8sx0OR — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) November 7, 2025

Te puede interesar: Call of Duty: Black Ops 7 revela su multijugador con mapas, modos inéditos y beta en octubre

La campaña continúa su expansión con dos nuevos spots, protagonizados por el comediante Carlos Ballarta, quien regresa como la versión latinoamericana de El Replacer, y la creadora de contenido Rivers, acompañados por el clásico “El Color de Tus Ojos” de Banda MS.

El primer spot nos lleva a una caótica carnita asada, donde Ballarta sustituye al anfitrión encargado del carbón, quien decidió quedarse jugando Black Ops 7. Entre humo, un mandil que parece demasiado formal para la ocasión y una actitud sorprendentemente seria, El Replacer provoca carcajadas mientras “salva” la reunión para que los jugadores sigan subiendo de nivel sin preocuparse por los tacos.

141: la composición de Banda MS a Call of Duty: Modern Warfare II

En el segundo spot, Rivers espera a su chofer, pero quien aparece es El Replacer manejando un vochito que rebosa personalidad… y cumbia. Con Banda MS sonando a todo volumen, el momento mezcla humor, caos y estilo, creando uno de los guiños más inesperados de toda la campaña.

Rodrigo Pérez, Director de Producto LATAM de Call of Duty, destacó que la misión era expandir The Replacer con historias auténticas y relevantes para cada región. “Queríamos algo inesperado, pero que la comunidad reconociera como propio”, explica. Sobre Ballarta, asegura que “aportó humor, improvisación y un tono único que elevó el proyecto”.

Te puede interesar: ¡Springfield aterriza en Fortnite! Los Simpson debutan en el Battle Royale con un evento histórico

Por parte de Banda MS, Alan Ramírez celebró la colaboración: “¡Escuchar ‘El Color de Tus Ojos’ en Black Ops 7 es increíble! Es un momento que emociona muchísimo”. Walo Silvas añadió: “Nos encanta cómo Call of Duty integra la cultura mexicana. Ser parte de esto nos llena de orgullo.”

La campaña cerrará el año con activaciones especiales los días 19 y 20 de diciembre, durante el concierto de Banda MS en Ciudad de México.

Call of Duty: Black Ops 7 se lanza el 14 de noviembre en Xbox, PlayStation y PC, disponible en Game Pass desde el día uno.