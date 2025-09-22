Call of Duty: Black Ops 7 revela su multijugador con mapas, modos inéditos y beta en octubre

Call of Duty: Black Ops 7 revela dio a conocer su los primeros detalles de su modo multijugador, además confirmó que la beta multijugador arrancará el 2 de octubre a las 10 a.m. (PT) en todas las plataformas.

Call of Duty: Black Ops 7 debutará el 14 de noviembre de 2025 para Xbox Series X|S, Xbox One, PC (Game Pass, Microsoft Store, Battle.net y Steam) y PlayStation 5/4.

Modos de juego: variedad táctica y combate directo

Black Ops 7 llega con una selección que mezcla estrategia y frenetismo:

• Overload (nuevo modo 6v6): lleva un dispositivo a la zona enemiga para puntuar.

• Regresan Control, Domination, Hardpoint, Kill Confirmed y Team Deathmatch, con ajustes a la progresión y mapas.

• Face Off: elimina las rachas de puntos y prioriza el combate directo.

• Otros modos confirmados: Kill Order, Gunfight y Search and Destroy.

Durante la beta, estarán disponibles Overload, TDM, Domination, Kill Confirmed y Hardpoint.

Mapas: verticalidad y acción futurista

El lanzamiento incluirá 18 mapas multijugador:

• 16 escenarios 6v6

• 2 mapas Skirmish (20v20) con vehículos y combates a gran escala

• 13 mapas nuevos + 3 clásicos reimaginados de Black Ops 2: Raid, Hijacked y Express, ambientados en un Japón futurista.

En la beta se podrán jugar seis mapas: Blackheart, Cortex, Exposure, Imprint, The Forge y Toshin.

Innovaciones clave

• Omnimovimiento con Saltos en Pared (hasta tres consecutivos).

• Ajuste de ritmo eliminando el Sprint Táctico como base; ahora será una Ventaja.

• Sistema de prestigio clásico con 10 niveles y recompensas.

• Weapon Prestige regresa desde Black Ops 4, con progresión hasta nivel 250.

Beta multijugador: fechas clave

• Acceso anticipado: 2–5 de octubre (para quienes preordenen).

• Beta abierta: 5–8 de octubre en todas las plataformas.