Barcelona anuncia su primer gran fichaje para la próxima temporada

El conjunto del Barcelona anunció este día su primer gran fichaje para la temporada 2024-25 y es de origen polaco.

El club culé llego a un acuerdo con el conjunto del Wolfsburgo por el traspaso de la atacante polaca Ewa Pajor que será azulgrana las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio 2027.

El club catalán, que no dio más detalles sobre la operación, incorpora a la goleadora internacional de 27 años, que se marcha del conjunto alemán tras nueve temporadas, en los que ha anotado 136 goles.

Pajor, máxima goleadora de la historia de la selección polaca, se incorporará al Barcelona para reforzar la línea ofensiva y cubrir la plaza que ha dejado vacante Mariona Caldentey, que no aceptó la oferta de renovación de la entidad azulgrana para fichar por el equipo inglés Arsenal.

La futbolista diestra, habitualmente delantera centro, puede jugar en cualquiera de las posiciones de ataque, y acumula varios galardones individuales en su carrera.

Esta temporada la ha terminado como la máxima goleadora de la liga alemana con 18 tantos en 19 partidos, y también fue la máxima goleadora de la campaña pasada de Champions League, de la liga alemana en 2019 y la futbolista del año en 2018, 2019 y 2020.

Ewa Pajor ya firmó contrato con Barcelona

Sin duda, la atacante, que ya firmó su contrato en las oficinas del club en presencia del presidente del Barcelona, Joan Laporta, y Xavi Puig, directivo responsable del femenino, aterriza en la capital catalana con el gran objetivo de conquistar la Champions League, el único título que no ha ganado con el Wolfsburgo pese a haber conseguido 5 Bundesligas y 9 Copas de Alemania.

“En el Wolfsburgo estaba muy cómoda, pero también sentía que quería nuevos retos. He jugado cuatro finales de Champions y no he ganado ni una”, confesó la polaca en declaraciones a los medios del club azulgrana.

Pajor dijo estar “muy contenta y orgullosa” de que el Barcelona le haya venido a buscar: “Voy a dar lo mejor de mí para el equipo”.

Ewa Pajor quiere ganar la Champions League con Barcelona

La nueva delantera azulgrana dijo tener ganas de conocer a sus nuevas compañeras y conectar con los aficionados culés, y sobre todo, “ganar títulos con el Barça”.

“El Barça es un club legendario. Tengo ganas de ver cual es la clave que hace que juegue tan bien”, sentenció Ewa Pajor.